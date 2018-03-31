2. İnönü Zaferi'nin 97. yılı etkinlikleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla, İnönü ilçesindeki şehitlik ziyaret edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan, aralarında İnönü Kaymakamı Mustafa Taş, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin yer aldığı grup, Türk bayraklarıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan İnönü Şehitliği'ne yürüdü.

Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı adına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erdem Aydemir, günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grupta bulunanlar, Türk bayraklarını şehit mezarlarına bıraktı.