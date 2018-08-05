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2. Karagöl Yayla Şenlikleri'nde boğalar güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Kumluca'da düzenlenen 2. Karagöl Yayla Şenlikleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen boğa güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu

Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri kapsamında boğa güreşleri yapıldı.

Kumluca Belediyesince Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda gerçekleştirilen ve üç gün süren şenlikler, boğa güreşleriyle sona erdi.

Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin'den getirilen yaklaşık 50 boğanın katıldığı güreşler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Hakem heyeti ile hayvan hakları gözlemcilerinin izlediği güreşlerde kıran kırana mücadele yaşandı.

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı etkinlikte, süper baş güreşleri için "Yaylalı" ile "Kimsesiz Yaşar", baş güreşleri için "Hanımağa Celasun" ile "Ali efe", başaltı güreşleri için "Salihbey fırtına" ile "Zaman", orta güreşleri için ise "Apaçi" ile "Dombili" boğaları güreşti. Güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabakaların ardından boğa sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, burada yaptığı açıklamada, halkın yoğun isteği üzerine ikinci yayla şenliği ve boğa güreşlerini düzenlediklerini söyledi.

Güreşleri, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
boğa güreşi Karagöl Yayla Şenliği Kumluca Yusuf Göven Kumluca Belediye Başkanı

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