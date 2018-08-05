2. Karagöl Yayla Şenlikleri'nde boğalar güreşti

Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri kapsamında boğa güreşleri yapıldı.
Kumluca Belediyesince Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda gerçekleştirilen ve üç gün süren şenlikler, boğa güreşleriyle sona erdi.
Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin'den getirilen yaklaşık 50 boğanın katıldığı güreşler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Hakem heyeti ile hayvan hakları gözlemcilerinin izlediği güreşlerde kıran kırana mücadele yaşandı.
Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı etkinlikte, süper baş güreşleri için "Yaylalı" ile "Kimsesiz Yaşar", baş güreşleri için "Hanımağa Celasun" ile "Ali efe", başaltı güreşleri için "Salihbey fırtına" ile "Zaman", orta güreşleri için ise "Apaçi" ile "Dombili" boğaları güreşti. Güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.
Müsabakaların ardından boğa sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, burada yaptığı açıklamada, halkın yoğun isteği üzerine ikinci yayla şenliği ve boğa güreşlerini düzenlediklerini söyledi.
Güreşleri, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da izledi.
BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum