İki kayıp çocuk haberi de Hatay ve Diyarbakır’dan geldi

Türkiye’nin kayıp çocuklarına 2 yeni çocuk daha eklendi. 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay, Hassa’nın Amanos Dağı eteklerinde; 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz da Diyarbakır Silvan’da kayboldu.

UFUK KONUŞAMIYOR

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan, Kenan Taşkın ve Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Hatay’da ailesiyle birlikte Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar geçen pazar günü kayboldu.

Babası ve ikiziyle birlikte kaynaktan su almaya gittiği esnada kaybolan Ufuk, AFAD ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalarda bulunamadı.



Jandarma, iz takip köpeğinin hassasiyeti artsın diye Ufuk’un ikizi Uğur’dan yararlanıyor

Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.

YUSUF’TAN DA İZ YOK

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’dan da 2 gündür haber yok. İstanbul’dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan’ın Malabadi Köyü’ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00’te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.





