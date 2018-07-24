DENİZLİ (AA) - Denizli Gazeteciler Cemiyetinin (DGC) Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 2. Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Anemon Otel'de gerçekleştirilen ödül törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, diğer protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Zolan, burada yaptığı konuşmada, basının demokrasi için önemine işaret etti. Basınla iç içe olmalarının nedeninin haberlerinin çıkması ya da başka beklentiler olmadığını söyleyen Zolan, "Demokrasi olsun istiyorsak, herkes her şeyden haberdar olsun istiyorsak, basına önem vermeli, onların yanında olmalıyız." dedi.

Gazeteciliğin 7 gün 24 saat haber peşinde olmayı gerektirdiğini belirten Zolan, "15 Temmuz gecesinde gazeteci kardeşlerimiz, o tankların karşısında, o çatışmaların içinde haber yapmaya çalıştı. Birçok kimse evlerinde iken o gece gazeteci kardeşlerimiz meydanlara ilk çıkanlar oldu haber uğruna, vatandaşlarımıza bilgi aktarma uğruna. Vatandaşlara bilgiyi doğru şekilde aktarma adına gazetecilik mükemmel bir meslek." diye konuştu.