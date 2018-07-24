HABER

2. Kristal Horoz Basın Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

Denizli'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek iki ödüle layık görüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli Gazeteciler Cemiyetinin (DGC) Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 2. Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Anemon Otel'de gerçekleştirilen ödül törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, diğer protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Zolan, burada yaptığı konuşmada, basının demokrasi için önemine işaret etti. Basınla iç içe olmalarının nedeninin haberlerinin çıkması ya da başka beklentiler olmadığını söyleyen Zolan, "Demokrasi olsun istiyorsak, herkes her şeyden haberdar olsun istiyorsak, basına önem vermeli, onların yanında olmalıyız." dedi.

Gazeteciliğin 7 gün 24 saat haber peşinde olmayı gerektirdiğini belirten Zolan, "15 Temmuz gecesinde gazeteci kardeşlerimiz, o tankların karşısında, o çatışmaların içinde haber yapmaya çalıştı. Birçok kimse evlerinde iken o gece gazeteci kardeşlerimiz meydanlara ilk çıkanlar oldu haber uğruna, vatandaşlarımıza bilgi aktarma uğruna. Vatandaşlara bilgiyi doğru şekilde aktarma adına gazetecilik mükemmel bir meslek." diye konuştu.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları da Denizli Gazeteciler Cemiyetinin en güçlü cemiyetler arasında yer aldığını dile getirerek, "Cemiyetin TOKİ aracılığıyla basın çalışanları için yaptırdığı konutlar örnek teşkil etmiştir. Şimdi 81 ilde Denizli'de yapılan proje kopyalanarak diğerlerine örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, oldukça hareketli, haberciliğin yoğun yaşandığı bir kent olan Denizli'de basın sektöründe 500'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Boyacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile düzenledikleri yarışmada 67 eserin değerlendirmeye alındığını belirterek, 10 dalda ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen 29 gazeteciye ödülleri verildi.

Törende jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya'nın plaketini AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın elinden aldı.

"TV Haberi" dalında "Dar sokakların çöpçüsü Nazlı ile Beyaz'ın dostluğu" başlıklı haberiyle birincilik, "Haber" dalında da "Denizli'nin 80'lik hanım ağası yatırıma doymuyor" haberiyle üçüncülük elde eden AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek'e ödülü verildi.

AA'ya çalışan serbest haberci Mehmet Ali İlnem de "TV Görüntü" dalında "Tezgahta 7 arkadaş" görüntüsüyle birincilik, "Spor" dalında "Döküm ustasıydı antrenör oldu" haberiyle ikincilik ödülünü aldı.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandıNiğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı
Düzce'de trafik kazası: 4 yaralıDüzce'de trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın gazeteci ödül yarışma

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

İlginizi Çekebilir

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.