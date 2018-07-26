"2 lira vermeme" kavgası güvenlik kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 lira vermeme nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün bir internet kafede, Zafer Tuğrap S. (19) ile 2 lira istediği ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşler Erdost Servet Demir (25) ve Candost Aziz Demir (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Zafer Tuğrap S'nin Demir kardeşleri darbettiği, daha sonra şüphelinin arkadaşı Erdem G'nin (17) de bıçakla 2 kardeşi yaraladığı olaya ilişkin görüntülerde tartışma ve bıçakla yaralama anı yer alıyor.

Olayın ardından yaralılardan Erdost Servet Demir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Candost Aziz Demir Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan iki şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

