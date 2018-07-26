HABER

"2 lira vermeme" kavgası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Samsun'da, iki kardeşin darbedilip bıçakla yaralandığı 2 lira vermeme nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 lira vermeme nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün bir internet kafede, Zafer Tuğrap S. (19) ile 2 lira istediği ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşler Erdost Servet Demir (25) ve Candost Aziz Demir (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Zafer Tuğrap S'nin Demir kardeşleri darbettiği, daha sonra şüphelinin arkadaşı Erdem G'nin (17) de bıçakla 2 kardeşi yaraladığı olaya ilişkin görüntülerde tartışma ve bıçakla yaralama anı yer alıyor.

Olayın ardından yaralılardan Erdost Servet Demir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Candost Aziz Demir Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan iki şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddiaSevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia
Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa incelemeHülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 lira vermeme Bıçaklı Yaralama darp kavga

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.