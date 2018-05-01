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2- Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Özden ATİK - Taner YENER - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Maltepe Miting Alanı'ndaki etkinlik saat 13.00 sıralarında 1 Mayıs marşının söylenmesiyle başladı.

ŞİİRLER OKUNDU, TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Daha sonra konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın emek, mücadele, dayanışma anlamına geldiğini belirtti. Çerkezoğlu, "O nedenle 1 Mayıs Kemal Türkler'dir, Abdullah Baştürk'tür. 1977'de, 1989'da, 1996'da yitirdiğimiz canlarımızdır. 1 Mayıs meydandır, 1 Mayıs Taksim'dir" dedi.

Çerkezoğlu'nun ardından KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Komite Başkanı Raşit Tükel konuşma yaptı. Tiyatro sanatçıları Genco Erkal ve Rutkay Aziz ise şiir okudu. Kutlama türkülerle devam ederken; alandaki kalabalığın saat 15.30 sıralarında dağılmaya başladığı görüldü.

ENTERNASYONEL MARŞ SESLENDİRİLDİ

Bu arada konuşmalardan önce DİSK Korosu'na katılan sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri hep birlikte Enternasyonel Marşı'nı seslendirdi. Koroya, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. HDP Milletvekillerinden Pervin Buldan ve Rıdvan Turan'ın da yer aldığı koroda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait, "Selahattin Demirtaş aramızda" yazılı bir fotoğraf da tutuldu.

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