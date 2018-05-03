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2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

2 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu'nun bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. 881. hafta Şans Topu çekilişi, Ankara Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte iki farklı küreye konulan sayılar arasında haftanın şanslı 5+1 numaraları çekildi. İşte Şans Topu sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları...

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile belli oldu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Ankara ve Antalya'dan iki talihli, haftanın şanslı sayılarını doğru tahmin ettiler ve büyük ikramiyeyi paylaştılar. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki binasında yapılan Şans Topu çekilişinde noter de hazır bulundu. İki farklı küreden seçilen 5+1 sayıları ile haftanın şanslı numaraları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin edenler, Şans Topu'nda değişik miktarlarda ikramiye kazandılar. İşte Şans Topu sonuçları ve detaylar...

2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. hafta Şans Topu kazandıran numaraları: 15 -16 - 17 - 23- 31 + 3

Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

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ŞANS TOPU NASIL ÇEKİLİYOR?

Bilmeyenler, ya da bu oyunu yeni oynamaya başlayanlar için Şans Topu'nun çekilişin nasıl yapıldığını anlatalım. Şans Topu'nun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişinde diğer oyunlardan farklı olarak iki farklı çekiliş küresi kullanılır. Bu kürelerden bir tanesine 1-34 sayıları içeren toplar, diğerine 1-14 yazılı toplar konulur. Kürelerin ilkinde beş adet top çekilir. Diğerinden ise şans topu adı verilen bir top çekilir. Ve böylece haftanın 5+1 şanslı sayıları belirlenmiş olur.

Çekiliş tamamlanmasından sonra Şans Topu'nun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


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