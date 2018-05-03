2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile belli oldu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Ankara ve Antalya'dan iki talihli, haftanın şanslı sayılarını doğru tahmin ettiler ve büyük ikramiyeyi paylaştılar. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki binasında yapılan Şans Topu çekilişinde noter de hazır bulundu. İki farklı küreden seçilen 5+1 sayıları ile haftanın şanslı numaraları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin edenler, Şans Topu'nda değişik miktarlarda ikramiye kazandılar. İşte Şans Topu sonuçları ve detaylar...

2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

hafta Şans Topu kazandıran numaraları: 15 -16 - 17 - 23- 31 + 3

Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.