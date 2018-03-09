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2 milyar yıllık fosil Nevşehir’de sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Nevşehir’de Nissara AVM'de ‘Paleontoloji Bilimi Geçmişin İzleri Sergisi’ kapsamında milyonlarca yıl öncesine dayanan hayvan fosilleri sergileniyor.

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu fosil sergisi ziyaretçilere kapısını açtı.

Bir zamanlar canlıydılar, geçmişin hikayesini anlatmak için sizlerle buluştular sloganıyla yola çıkan sergide ziyaretçiler milyonlarca hatta milyarlarca yıl öncesine dayanan hayvan fosillerini inceleme fırsatı bulmuş olacak. Sergide en dikkat çeken fosil ise 2 milyar yıl öncesine dayanan mercan fosili ile birlikte 350 milyon yıl öncesine dayana trilobit fosili olması dikkatlerden kaçmadı.

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Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan, sergide 16 ayrı fosilin yer aldığını ve 11 Mart tarihine kadar ziyaretçilerin sergiyi gezebileceklerini söyledi. Ozhan, “Bu sergiyi Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bir çalışmayla açtık. Çalışmada 16 ayrı fosilimiz var. Bu fosiller 350 milyon yol ile 600 milyon yıl arasında değişen yaşlara sahipler. Nevşehir’de ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyor. 8 Mart tarihinde başlayan bu sergimiz 11 Mart tarihine kadar devam edecek” dedi.

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Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği görevlisi Özlem Doğan ise açıklamasında sergide en çok 2 milyar öncesine ait olan mercan fosilinin dikkat çektiğini ifade etti. Doğan, “Burada dünyanın milyonlarca yıl öncesine dayanan bütün canlıları kapsayan taşlaşmış kalıntılarını görecekler. Bazı fosiller milyonlarca yıl bazıları da milyarlarca yıl zaman öncesine dayanan fosillerle karşılaşacaklar. Sergimizde en eski fosil mercan fosili ve trilobit fosili en eski canlı fosillerimizdir. Bütün fosillerimiz gerçekti. Sergimizi ziyaret edenlere fosillerin nasıl oluştuğunu ve nasıl korunduğu konusunda bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu.

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Nissara AVM’de 8 Mart tarihinde başlayan sergiyi ziyaretçiler 11 Mart tarihine kadar gezebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir fosil paleontoloji Nissara AVM

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MİLYON VE MİLYAR YIL KELİMELERİ KUTSAL SANILAN KİTAPLARA TERS.DAHA DÜNE KADAR DİNOZORLARI İNKAR EDENLER ŞİMDİ KIVIRIYOR.DİNLERİN GEÇMİŞİNİN FAZLASIYLA 10 BİN SENE OLDUĞUNU SAYALIM.GERİYE UZUN MİLYARLARCA YIL KALIYOR.İŞTE BİLİM VE JEOLOJK GELİŞMELER TANRININ VARLIĞINI BULAMIYOR.
@berkuygurc Arkadaşım nasıl bir mantıkla yazıyorsun anlamak mümkün değil .Eğer biraz araştırırsan insanlık tarihinin en fazla 10.000 yıllık olduğunu zaten sende kolaylıkla bulabilirsin.Biz müslümanlar Hz.Ademin ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanırız zaten bunu destekler şekilde dinlerin geçmişinin 10.000 sene olduğunu yazmış ve sanki istemesende bahsettiğim tezi kabul etmişsin farkında olmadan. Bilimin Tanrının varlığını bulamadığı konusuna gelince bunu sana sadece şu videoyu izlemeni tavsiye etmek kafidir sanırım.Allaha emanet... https://www.youtube.com/watch?v=QJqLWPwpVUc
@deryatukenmez İLK İNSAN ADEM İLE HAVVA DEĞİLDİR.EN SON TOPRAK ALTIDAN ÇIKAN İNSAL FOSİLİ FASDA BULUNDU 300.000 YAŞINDA.SAĞDAN SOLDAN ARAKLMAYLA YAZILAN KİTABA ODAKLANACAĞINA ,BİRÇOK BİLİMSEL ÇALIŞMAYAIDA TAKİP EDEBİLİRİSN.
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