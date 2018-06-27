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2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

SAMSUN’da tesadüfen bulunan 2 milyon yıllık Akdeniz mamutuna ait fosiller, bu yıl sonunda açılacak olan Şehir Müzesi’nde sergilenecek.

2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da tesadüfen bulunan 2 milyon yıllık Akdeniz mamutuna ait fosiller, bu yıl sonunda açılacak olan Şehir Müzesi’nde sergilenecek.
Ladik ilçesinde özel bir firmaya ait, son 15 yıldır atıl bekleyen linyit kömürü madeninde 9 yıl önce fosiller bulundu. Tesadüfen bulunan fosiller, incelenmesi için Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü. Bilim insanları tarafından yaklaşık 1 yıl incelenen fosillerin yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen Akdeniz mamutuna ait oldukları tespit edildi. Raporda; Ladik’in erken Pleistosen Çağı (Buzul Çağı) döneminde, yaklaşık 2 milyon yıl önce mamut ve atlar için uygun bir iklim ve bitki örtüsüne sahip olduğu ifade edildi.
Fosiller, Samsun Valiliği karşısında yer alan eski Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Kentin tarihi için büyük önem taşıyan fosiller, yeni yapılmakta olan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.
Konuya ilişkin bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, “Samsun Şehir Müzemiz, bu sene sonunda tamamlanması planlanıyor. 19 Mayıs tarihine yetiştirilecek. Şu anda fiziki gerçekleşmesi büyük ölçüde tamamlandı. Samsun ve Karadeniz hem çok güzel, hem de çok büyük bir müze olacak. Bölgeye de nitelik kazandıracak olan Samsun Şehir Müzemiz, Türkiye’nin sayılı müzelerinden biri olacak. Müzemiz, sadece müze değil, sosyal donatıları ile yaşayan bir müze olacak. Bizler de sabırsızlıkla müzemizin inşaatının tamamlanması bekliyoruz” diye konuştu.
İNŞASI DEVAM EDİYOR
İlkadım İlçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki MİT ve Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Kontrol Laboratuvarı’nın başka bir noktaya taşınmasının ardından boşalan alanın 13 bin 214 metrekarelik bölümüne, Türkiye'nin en modern müzesinin yapımı devam ediyor. Samsun Şehir Müzesi, inşası tamamlandığında, Türkiye’nin en modern ve tarihi zenginlik açısından en kapsamlı müzesi olacak. Müzede 18 bin tarihi eser sergilenecek.

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2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor

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