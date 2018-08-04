2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Ferhat Göçer, bozlak ustasının sevlen türkülerini seslendirdi.
Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde sanatçı Göçer sahne aldı.
Programında Türk Halk Müziği eserlerine yer veren Göçer, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü dinleyicilerle seslendirdi.
Bariyerlerin kaldırılmasını ve izleyicilerin sahnenin önüne gelmesini isteyen Göçer, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Göçer, izleyicilerin coşkusundan çok etkilendiğini belirterek, "Keşke Kırşehir'e daha önce de gelseydim." dedi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de sanatçı Göçer'e hediye takdiminin ardından, "Ferhat Göçer içimizi titretti. Hasret duyduğumuz birçok türkü ve şarkıyı seslendirdi. Tüm Kırşehirliler de ona eşlik etti. Kentimiz adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Festivalin ilk gününde sanatçılar Ahmet Yazgan, Aytuğ Özdemir ve Elif Buse Doğan da sahne alarak Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı", "Zahidem", "Neredesin Sen" türküleri başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, konser programları dolayısıyla Cacabay Meydanı'nda güvenlik tedbiri aldı.
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum