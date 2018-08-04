2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Ferhat Göçer, bozlak ustasının sevlen türkülerini seslendirdi.

Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde sanatçı Göçer sahne aldı.

Programında Türk Halk Müziği eserlerine yer veren Göçer, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü dinleyicilerle seslendirdi.

Bariyerlerin kaldırılmasını ve izleyicilerin sahnenin önüne gelmesini isteyen Göçer, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Göçer, izleyicilerin coşkusundan çok etkilendiğini belirterek, "Keşke Kırşehir'e daha önce de gelseydim." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de sanatçı Göçer'e hediye takdiminin ardından, "Ferhat Göçer içimizi titretti. Hasret duyduğumuz birçok türkü ve şarkıyı seslendirdi. Tüm Kırşehirliler de ona eşlik etti. Kentimiz adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festivalin ilk gününde sanatçılar Ahmet Yazgan, Aytuğ Özdemir ve Elif Buse Doğan da sahne alarak Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı", "Zahidem", "Neredesin Sen" türküleri başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, konser programları dolayısıyla Cacabay Meydanı'nda güvenlik tedbiri aldı.

