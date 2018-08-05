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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 00:44 | Son Güncelleme

Festivalin ikinci gününde sahne alan sanatçı Kibariye, Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2. düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Kibariye, Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi.

Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde sanatçı Kibariye sahne aldı.

Programında çok sayıda şarkı ve bestelerin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerine yer veren Kibariye, Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" türküsünü dinleyicilerle paylaştı.

Bozlak ve türkü sanatının en önemli isimlerinden olan Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinde olmaktan mutluluk duyduğunu, festival ile büyük usta Neşet Ertaş'ın unutulmayacağını söyleyen Kibariye, organizasyonda emeğe geçen ve Kırşehir'e gelmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Kibariye, izleyicilerin kendisinden istediği çok sayıda şarkıyı da seslendirdi, sevenleri alkışlarla şarkılara eşlik etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise sanatçı Kibariye'ye hediye sundu.

Festivalin ikinci gününde sanatçılar Erkut Özkan, Yudum, Amerikalı şarkıcı Bob Beer, Alp Kardeşler de sahne alarak Neşet Ertaş'ın "Bir ayrılık bir yoksulluk" , "Zahidem", "Kaşların karasına", "Allı turnam" türküleri başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

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