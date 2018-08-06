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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

Festivalin son gününde sahne alan sanatçı Zara, Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sanatçı Zara, Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi.

Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde Zara sahne aldı.

Bozlak Ustası Neşet Ertaş'a ait çok sayıda türküyü seslendiren Zara, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Neşet Ertaş'ın tüm eserlerini severek ve büyük bir hayranlıkla dinlediğini vurgulayan Zara, programlarında bu türküleri sık sık seslendirdiğini dile getirdi.

Ertaş'ın yaptığı türküler ve bozlaklar ile hiçbir zaman unutulmayacağını, festivaller aracılığıyla sanatının da yaşatılacağını ifade eden Zara, etkinliklerin devam etmesini istedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci sanatçı Zara'ya hediye takdim etti.

Festivalin son gününde Hulusi Gökmeşe, Deniz Toprak, Grup Makas, Hasan Meral de sahne alarak Neşet Ertaş'ın "Aydost" , "Yalan Dünya", "Seher Vakti", "Mühür Gözlüm" , "Doyulur mu" türküleri başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali

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