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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: - "Cumhurbaşkanlığı himayesine girdi artık festivalimiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza festival arz edildiğinde, 'Neşet ustamızın anısını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapın' diye talimat verdi ve Cumhurbaşkanlığı himayesine aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi işbirliğinde organize edilen festivalin açılışı için Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, kendine has üslubuyla gönül telini titreten Neşet Ertaş'ın en büyük ilhamını yoksullukla ve acılarla dolu hayatından aldığını, üzüntüsünü, sevincini, sevgisini ve hasretini türkülere dökerek sazıyla teselli bulduğunu söyledi.

Ertaş'ın iyi bir saz ve söz ustası olmasının ötesinde özündeki insan sevgisi ve hoşgörüsüyle insanları güzele ve kardeşliğe çağıran, yeri doldurulamaz bir halk ozanı olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Sanatçı duruşu ve mütevazı kişiliğiyle ünü ülke sınırlarını aşan Neşet Ertaş, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne layık görülmüş, 2010 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir. Hayat verdiği bozlaklarla halkımızın gönlünde taht kuran Neşet Ertaş, acılarla, yoksullukla ve gurbet hasretiyle doldurduğu ömrünü 25 Eylül 2012'de tamamlayarak sevenlerini derinden üzmüştür."

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Neşet Ertaş'ın derviş ruhu, müziği ve felsefesiyle örnek olduğunu vurgulayarak, onu en güzel şekilde anmak için düzenledikleri festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Festivalin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığına işaret eden Bahçeci, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalin bir farkı var. Cumhurbaşkanlığı himayesine girdi artık festivalimiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza festival arz edildiğinde, 'Neşet ustamızın anısını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapın' diye talimat verdi ve Cumhurbaşkanlığı himayesine aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayattayken de Cumhurbaşkanımız Neşet Ertaş ile çok ilgilendi. Cenaze törenine katıldı, birinci ölüm yıl dönümünde de yine Kırşehir'e gelerek o programa da katıldı."

Festival programını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile hazırladıklarını anlatan Bahçeci, üç gün sürecek festivale katılan 14 sanatçıyla konukların müziğe ve Neşet Ertaş türkülerine doyacağını kaydetti.

Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak da Ertaş'ın türkülerinde yer alan dizelerle başladığı konuşmasında, Anadolu'nun Kırşehir'den doğan sanat güneşi, ustalar ustası, büyük üstadın anısı için bir kez daha bir araya geldiklerini ifade etti.

Onun ışığı, nefesi, felsefesi ve güzelliğinin oluşturduğu bu kıymeti hep beraber paylaşmak, yeniden hatırlamak için buluştuklarına vurgu yapan Parlak, şunları kaydetti:

"Onun için ne söylense ve yapılsa azdır. Bu güzel etkinlikte, güzel sahnede birbirinden değerli sanatçılarla bir arada olacağız. Her gün televizyonlarda aşina olduğunuz arkadaşlarımız karşınıza gelecek. Neşet Ertaş türkülerini paylaşacaklar, saygılarını gösterecekler. Halk müziğimizin çok değerli sanatçıları sizlerle beraber olacak. Amerikalı dostumuz, Neşet Ertaş türküleri söyleyecek. Hollanda'dan rock grubu Neşet Ertaş türküleri seslendirecek. Bu topraklarda yetişmiş ustaları da hep beraber bu sahnede dinleyeceğiz."

Konuşmaların ardından sanatçılar, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar da alkışlarıyla türkülere eşlik etti.

Açılış törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve vatandaşlar katıldı.

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