2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

İSTANBUL (AA) - 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Onların Gözünden Türkiye'nin En'leri" projesinde otizmli çocuklar tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi.

Sergi için Sarıyer'deki Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlenen geceye, proje sırasında otizmli çocuklar tarafından fotoğrafları çekilen sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Çekilen fotoğrafların sergilendiği etkinlikte, projeye katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, iş adamı Sadettin Saran ve sanatçı Mustafa Ceceli'nin yanı sıra çok sayıda isme ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Sirkeci, proje kapsamında otizmli öğrencilere 3 ay boyunca fotoğraf eğitimi verildiğini belirterek, "Türkiye'nin sanat, siyaset, spor ve iş dünyasındaki en'lerini objektif karşısına alıp, onların gözünden nasıl göründüğünü ortaya koymaya çalıştık." dedi.