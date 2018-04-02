‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ Kdz. Ereğli’de coşkuyla kutlandı

‘02 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi ile ‘Otizmi Fark Ettirmek için El ele’ adlı bir program düzenledi. Bozhane’den sahilinden Anfi Tiyatro’ya yapılan 1 kilometre uzunluğunda el ele tutuşanların oluşturduğu insan zinciri ile farkındalığa dikkat çekilirken, Amfi Tiyatro’da yapılan özel çocukların gösterisini de ilgi ile izlendi.

Karadeniz Ereğli’de ‘02 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ etkinlikleri dolu dolu geçti. Renkli görüntülere sahip olan etkinlikler kapsamında ilçenin Bozhane Çınaraltı mevkiinden Amfi Tiyatro önüne kadar olan sahil boyunca bir farkındalık zinciri oluşturulurken, tüm katılımcılara da belediye tarafından mavi tişört şapka ve balon dağıtıldı.

Katılımcıların mavi tişört, şapka ve balonlarla yaklaşık 2 bin kişinin oluşturduğu farkındalık zinciri dikkat çekerken, 1 kilometre uzunluğunda renkli bir görüntü oluşturdu.

Amfi Tiyatroda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Kdz. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, Askeri ve Mülki Erkân, üniversite öğrencileri, İlçedeki Rehabilitasyon Merkezlerinin Öğretmen ve Öğrencileri, özel çocuklar ve aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bugün sahilde el ele tutuşarak farklı ve özel çocuklarımıza dikkat çekerek destek olduk. Dün ve bugün olduğu gibi yarında özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alan çocuklarımıza ve onları yetiştiren ailelerine ve hocalarımıza ve ilçe halkımıza farkındalıkları gösterdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonrası Başkan Uysal’a, Amiral Manioğlu’na ve Dekan Azar’a özel eğitim rehabilitasyon merkezleri hocaları tarafından özel çocuklara verdikleri destekten dolayı birer verildi. Özel çocuklar daha sonra Amfi Tiyatroda çeşitli gösteriler yaptı. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.