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2. Ordu Komutanı Temel, Afrin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel, Afrin'de birlikleri denetledi ve halka kardeşlik mesajları verdi - Temel: - "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş" - "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız"

(AFRİN) - 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi.

Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi.

Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

Afrinli çocuklar Temel'le fotoğraf çektirdi.

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi. "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi.

Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.

Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

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Afrin İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel

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