TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Rodostobike Bisiklet Şenliği" kapsamında bin 500 bisikletli pedal çevirdi.

Sahil Festival Alanı'nda bir araya gelen bisikletçiler, buradaki kayıt işlemlerinin ardından start çizgisinde yerlerini aldı.

Daha sonra bin 500 bisikletli, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin eskortluğunda Kumbağ Mahallesi'ne gitti.

Bisikletçilerin buradaki molanın ardından Süleymanpaşa'daki festival alanına dönmesiyle bisiklet turu sona erecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Rodostobike Bisiklet Şenliği'nin ikincisinin düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Eşkinat, "Rodostobike"ın Trakya'nın "ilk ve en büyük bisiklet şenliği" olduğunu ifade ederek, "Tekirdağ'a bisikletin ne kadar çok yakıştığını görüyoruz bu organizasyonla. Doğayı seven insanlar için bisiklet sürmek ideal bir spordur. Süleymanpaşa'ya bisiklet çok yakışıyor ve şehrimizde bisiklet kullanan sayısı da her geçen gün artıyor. Bu gibi etkinliklerle Türkiye'nin her tarafından bisikletseverleri bir araya getirip kardeşlik duygusu oluşturuyoruz."dedi.