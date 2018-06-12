2 saatlik sağnak, Alaşehir'i vurdu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 saat süren sağanak, taşkınlara neden oldu, cadde ve sokaklar dereye döndü. Sel sularının yüksek kesimlerden sürüklediği kumlara saplanan araçların sürücüleri zor anlar yaşarken, yıldırım düşmesine bağlı olarak bazı yerlerde elektrik kesintisi oldu. Alaşehir'de dün saat 21.00 sıralarında bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 2 saat süren sağanak, Alaşehir'in kırsal Belenyaka, Bahadır, Narlıdere, Delemenler mahallerinden geçen Armutalan Deresi'nde küçük taşkınlara neden oldu. Debisi 60-70 santimetre yükselen ve sel sularının taşıdığı dal parçaları ve çöpler nedeniyle önü tıkanarak taşan derenin suyu, yıllardır atılan zirai atıklar nedeniyle de köpürdü. Uzun yıllardır kuru olan dere 40 yıl sonra suyla doldu. Devlet Su İşleri ekiplerin yaptığı setler sayesinde deredeki suyun hızının kesilmesi sağlandı, tarım arazilerinin daha fazla zarar görmesi önlendi. Cadde ve sokaklar da yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dereye döndü. Sel sularının taşıdığı kum ve kaya parçaları yollara indi. Yoldaki bu kumlara saplanan kimi sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanakla birlikte yıldırım düşmesine bağlı olarak Alaşehir genelinde lokal olarak elektrik kesintileri de yaşandı. Belenyaka Mahallesi'nde yaşayan köylülerden Süleyman Kartal (62), son yıllarda böyle şiddetli yağmur görmediğini belirterek, "Yağmur yaklaşık 2 saat şiddetli şekilde yağdı. 40 yıldır doğru düzgün su akmayan Armutalan Deresi yaklaşık 60-70 santim yükselerek sel oluştu. Yağışların gece olması can ve mal kaybını önledi. Yağış gündüz olsaydı, dere boyunca tarımla uğraşan vatandaşlar, dere boyu otlatılan hayvanlar sele maruz kalabilirdi. Allah'tan can ve mal kaybımız yok. Dereye yapılan setler sayesinde suyun hızı kesildi. Aksi taktirde dere yatağı kenarında bulunan bağ, bahçeler çok fazla zarar görebilirdi" dedi.

