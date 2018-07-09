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"2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen "2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" start aldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla ilki geçen sene gerçekleştirilen "2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" İstanbul'dan başladı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Arnavutköy toprağının, tarihin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkaya'daki kabrine götürüleceğini söyledi.

Bisikletçilerin, Sakarya, Bolu, Ankara, Aksaray ve Niğde olmak üzere 6 ili geçerek turu tamamlayacaklarını belirten Baltacı, "Genç ve sporcu kardeşlerimizin toplumun en hassas kesimi olduğu için güzergah boyunca dikkatleri çekme arzusu taşıdığımız bir organizasyon hazırladık. Böylece hem şehidimizin adı gönüllerimizde yaşasın, hem de vefa ifadesi olarak bu çalışma hazırlandı." şeklinde konuştu.

Baltacı, şunları kaydetti:

"Arnavutköyümüzün dualarını, selamlarını ve ona olan bağlılığımızı gösteren duygularla yola çıkıp, şehidimizin yanına varabilmek amacıyla turun organizasyonunu gerçekleştirdik. Allah şehidimize ve tüm şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimizin de hoşnutluğunu alabilmeyi nasip etsin. Bugün burada her kesimden ve memleketten, her duyguya sahip olan farklı insanlarımızla buluştuk. Bu millet, ülkesine sahip çıkma vakti geldiğinde düşüncelerini bir tarafa bırakarak, ortak değeri olan vatan, bayrak ve mukaddesat sevgisinin etrafında kenetlenmeyi bilir, bilmeye de devam edecektir."

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Baltacı, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennilerini iletti.

Konuşmaların ardından Arnavutköy'den aldıkları toprakla Niğde'ye doğru pedal basan profesyonel bisikletçiler yola çıktı. Bisikletçilere, engelli sporcular ve amatör bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar eşlik etti.

Programa, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Fikret Kasım Dayıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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