Gençlik ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla düzenlenen "2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Sakarya'ya geldi.
Sabah saatlerinde 183 kilometrelik yolu aşıp kente gelen profesyonel bisikletçiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı önünde bir süre dinlendi.
Gruptakiler, güzergah boyunca alacakları toprakları şehit Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki mezarına ulaştırmayı hedefliyor.
Arnavutköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mutlu Bahtiyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in stratejik hamlesiyle belki de Türkiye'nin çok farklı bir sabaha uyandığını söyledi.
Bahtiyar, "Allah ondan ve diğer şehitlerimizden razı olsun. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini bu millete yaşatmasın. Bu etkinliğe geçen yıl başladık. Bu gidişimiz sadece bir tur değil, aynı zamanda Arnavutköy'den bir toprak alıyoruz, uğradığımız güzergahlardan da toprak alarak şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarına götürüyoruz. Amacımız, 15 Temmuz darbe girişimiyle sembolleşen Halisdemir'i hatırlatarak darbe girişimi sırasında yaşananları gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.
Yanlarından geçen her aracın kendilerine destek için korna çaldığını ifade eden Bahtiyar, Sakarya'da kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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- 870 kilometre pedal basacaklar
Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Üyesi Gazi Bilir de 15 Temmuz'da yaşanan olayları unutmamak, gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl "2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası"nın düzenlendiğini söyledi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen aktif sporcuların tura katıldığını aktaran Bilir, "6 etapta yapacağımız parkur 870 kilometre sürecek. Bugün Sakarya'ya geldik, burada çok güzel karşıladılar. Geçtiğimiz her ilde vatan toprağını alarak şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyoruz." dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde gösterdiği örnek hareketle darbenin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir adına yapılan organizasyonun takdire şayan olduğunu dile getirdi.
Bisikletçileri Sakarya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Bayraktar, "Böyle bir kahramanımızın adını yaşatmak, tekrar anmak adına böyle bir organizasyonu tertiplediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de böyle bir organizasyonu elimizden geleni yapmak adına sahiplendik. Onların adını yaşatmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmamız lazım. Bu vesileyle Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sakarya'dan aldıkları toprakla Bolu'ya doğru yola çıkan bisikletçilere, Düzce'ye kadar Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri de eşlik etti.
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