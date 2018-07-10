Gençlik ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla düzenlenen "2. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Sakarya'ya geldi.

Sabah saatlerinde 183 kilometrelik yolu aşıp kente gelen profesyonel bisikletçiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı önünde bir süre dinlendi.

Gruptakiler, güzergah boyunca alacakları toprakları şehit Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki mezarına ulaştırmayı hedefliyor.

Arnavutköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mutlu Bahtiyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in stratejik hamlesiyle belki de Türkiye'nin çok farklı bir sabaha uyandığını söyledi.

Bahtiyar, "Allah ondan ve diğer şehitlerimizden razı olsun. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini bu millete yaşatmasın. Bu etkinliğe geçen yıl başladık. Bu gidişimiz sadece bir tur değil, aynı zamanda Arnavutköy'den bir toprak alıyoruz, uğradığımız güzergahlardan da toprak alarak şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarına götürüyoruz. Amacımız, 15 Temmuz darbe girişimiyle sembolleşen Halisdemir'i hatırlatarak darbe girişimi sırasında yaşananları gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.