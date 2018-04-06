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"2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

İBB'nin düzenlediği çalıştayda, kültürel mirasın Türkiye'deki durumu uzmanlar tarafından değerlendirdi - Sunulan bildiriler, grup çalışmalarının sonuçları ve sergide yer alan eserlerin, kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı"nda, kültürel mirasın Türkiye'deki durumu uzmanlar tarafından değerlendirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından 4-5 Nisan'da düzenlenen çalıştayda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Başkan Vekilleri Prof. Dr. Muhtar Kutlu ve Prof. Dr. Metin Ekici, Komite Üyeleri Prof. Dr. Ali Duymaz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Doç. Dr. Gülin Öğüt Eker ve Uzman Solmaz Karabaşa, somut olmayan kültürel mirasın Türkiye'deki durumu ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemi hakkında bilgiler sundu.

Çalıştayın ikinci gününde ise farklı mesleklerden uzmanlar, sanatçılar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, 20'şer kişilik grup çalışmaları yapıldı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi temsilcilerinin moderatörlük yaptığı oturumlarda; "Medya ve Farkındalık", "Eğitim ve Aktarım" ile "Müzecilik ve Katılım" konuları ele alındı. Bu alandaki sorunlar tespit edildi ve çözüm önerileri geliştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen sergide ise, minyatür sanatçısı ve öğreticisi Nilgün Gencer ile katı sanatçısı ve öğreticisi Dürdane Ünver’in eserlerinden oluşan bir seçkiye yer verildi.

Sergide ayrıca, tespih ustası Lokman Karadağ’ın eserlerinden örnekler ve İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli’nin yıllar içerisinde Türkiye ve çeşitli ülkelerden derleyerek oluşturduğu topaç koleksiyonu da sunuldu. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği serginin açılışında, sanatçılar eserleri hakkında bilgi verdi.

"2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı"nda sunulan bildiriler, grup çalışmalarının sonuçları ve sergide yer alan eserler, kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak.

UNESCO, somut olmayan kültürel mirası, toplulukların ve bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar olarak tanımlıyor.

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