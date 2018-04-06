İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı"nda, kültürel mirasın Türkiye'deki durumu uzmanlar tarafından değerlendirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından 4-5 Nisan'da düzenlenen çalıştayda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Başkan Vekilleri Prof. Dr. Muhtar Kutlu ve Prof. Dr. Metin Ekici, Komite Üyeleri Prof. Dr. Ali Duymaz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Doç. Dr. Gülin Öğüt Eker ve Uzman Solmaz Karabaşa, somut olmayan kültürel mirasın Türkiye'deki durumu ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemi hakkında bilgiler sundu.

Çalıştayın ikinci gününde ise farklı mesleklerden uzmanlar, sanatçılar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, 20'şer kişilik grup çalışmaları yapıldı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi temsilcilerinin moderatörlük yaptığı oturumlarda; "Medya ve Farkındalık", "Eğitim ve Aktarım" ile "Müzecilik ve Katılım" konuları ele alındı. Bu alandaki sorunlar tespit edildi ve çözüm önerileri geliştirildi.