İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, değişimin her canlı ferdin ve toplumun kaderi olduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki değişim bu toplumun yerli değerleriyle olsun." dedi.
İMH tarafından düzenlenen "2. Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu" Bahariye Mevlevihanesi'nde başladı.
Burada konuşan Güney, sempozyumun hayırlı olmasını dileyerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Öğrencilere, tebliğ sunumlarında ve akademik hayatlarında başarılar dilediğini kaydeden Yılmaz, "Değişim her canlı ferdin ve toplumun kaderi. Biz istiyoruz ki değişim bu toplumun yerli değerleriyle olsun. Biz de her canlının ve toplumun değişiminin doğal olması gerektiğine inanıyoruz. Burada hayırlı bir çalışmayı başlattık." diye konuştu.
Güney, bu değişimi asla çelişkiye dönüştürmemeleri gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu değişimi toplumun yerli damarlarıyla ve vicdanıyla buluşturarak ve toplumumuzdaki tüm katmanları, akademik, siyasi, sivil toplum zihnini, ekonomiyi kısacası hayatta karşılığı olan tüm değerlerimizle birlikte değişimin temel dinamikleri olmaları için burada bir çalışmayı başlatmış olduk. Bunu yaparken de tamamen kendi irademizle bu toplumun değerleriyle barışık olmak şartıyla herhangi birilerinin yönlendirmesiyle değil kendi irademizle ve bize ihtiyaç olduğu için bu çalışmayı başlattık. İMH olarak değişimin bir çelişkiye değil gelişime dönüşebilmesi için de nitelikli ve takva odaklı bir gelişim olmasını arzu ediyoruz. Bu yolculuğumuz bir enstitüye dönüşsün istiyoruz."
-"Kendimize ait bir söz üretmeyi amaçlamaktayız"
İMH Eğitim Koordinatörü Haluk Nas da 1 yıllık atölye çalışmalarının sonunda düzenlenen bu sempozyumun, öğrencilerin gelişimine ciddi katkılar sağladığını düşündüğünü söyledi.
Nas, öğrencilere bu konularda sonraki yıllarda saha araştırmaları yaptırarak raporlar hazırlayıp ilgili kamu kuruluşlara sunulacağını belirterek, "Toplumsal değişim kavramı ile ilişkili tüm literatürü tarayıp bu kavramın kapsamlı ele alınışını ortaya koyarak kendimize ait bir söz üretmeyi amaçlamaktayız. Bunu yaparken toplumsal değişimi etkileyen aile, din, eğitim, siyaset, göç ve kent gibi konulardan beslenmekteyiz." ifadelerini kullandı.
İMH olarak bu tür çalışmaları önemsediklerinin altını çizen Nas, şöyle konuştu:
"İMH, geçmişinden aldığı birikim ve tecrübeyle geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelikli çalışmalara imza atmayı kendine hedef edinmiştir. Bu doğrultuda toplumun değişim sürecini tanımayı ve anlamayı amaçlayarak 2016 yılından beri yönetim kurulu kararıyla toplumsal değişim alanında seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve atölye çalışmaları yapmaktayız. Özellikle bu sempozyumda yer alan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Aynı zamanda bu öğrencileri bursla destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sempozyumdaki yapılan sunumlar ise e-kitap olarak yayımlandı."
Sempozyumun 1. oturumunda, Merve Sevinç, "Buluşma ve Çalışma Pratiğinin Kesişimi: Kitap Cafe", Kübra Kurt, "Bir Kimliğin ve Göçün Kentle İmtihanı: Heybeliada'da Yaşayan Vanlılar", Esen Kaygusuz "Üsküdar Örneğinde Yeni Nesil Mahfiler, Umut Osmanlı'da, İçe Kapanmadan Dışa Kapanmaya Gettolaşma Kavramının Tarihsel Dönüşümünün Türkiye Perspektifinden İncelenmesi" konusunda sunumlar gerçekleştirdi.
Din, aile, eğitim, kent, siyaset ve göç üst başlıkları altında 48 kişinin 12 oturumda sunum yapacağı sempozyum, yarın sona erecek. Sunum yapan öğrencilere ise katılım sertifikası verilecek.
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