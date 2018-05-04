İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, değişimin her canlı ferdin ve toplumun kaderi olduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki değişim bu toplumun yerli değerleriyle olsun." dedi.

İMH tarafından düzenlenen "2. Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu" Bahariye Mevlevihanesi'nde başladı.

Burada konuşan Güney, sempozyumun hayırlı olmasını dileyerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Öğrencilere, tebliğ sunumlarında ve akademik hayatlarında başarılar dilediğini kaydeden Yılmaz, "Değişim her canlı ferdin ve toplumun kaderi. Biz istiyoruz ki değişim bu toplumun yerli değerleriyle olsun. Biz de her canlının ve toplumun değişiminin doğal olması gerektiğine inanıyoruz. Burada hayırlı bir çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Güney, bu değişimi asla çelişkiye dönüştürmemeleri gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişimi toplumun yerli damarlarıyla ve vicdanıyla buluşturarak ve toplumumuzdaki tüm katmanları, akademik, siyasi, sivil toplum zihnini, ekonomiyi kısacası hayatta karşılığı olan tüm değerlerimizle birlikte değişimin temel dinamikleri olmaları için burada bir çalışmayı başlatmış olduk. Bunu yaparken de tamamen kendi irademizle bu toplumun değerleriyle barışık olmak şartıyla herhangi birilerinin yönlendirmesiyle değil kendi irademizle ve bize ihtiyaç olduğu için bu çalışmayı başlattık. İMH olarak değişimin bir çelişkiye değil gelişime dönüşebilmesi için de nitelikli ve takva odaklı bir gelişim olmasını arzu ediyoruz. Bu yolculuğumuz bir enstitüye dönüşsün istiyoruz."