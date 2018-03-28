"2. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 1 Nisan'da başlayacak

"Opera ve Bale Günleri"nin, minik izleyicilere yönelik gündüz programı iki gün ücretsiz sahnelenecek. Bu kapsamda, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından, 3-4 Nisan'da KTÜ AKM Hasan Saka Salonu'nda, Sihirli Dünya adlı çocuk müzikali izleyenlerin beğenisine sunulacak. Öte yandan, "Kanlı Nigar" müzikali de 4 Nisan'da KTÜ AKM Hasan Saka Salonu'nda sahnelenecek.

Etkinliğin açılışı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde 1 Nisan'da seslendireceği Karadeniz Rapsodisi konseriyle yapılacak. Aynı konser 2 Nisan'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi (KTÜ AKM) Hasan Saka Salonu'nda verilecek.

DOB Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan'da başlayacak "2.Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında iki konser, ücretsiz çocuk müzikali, müzikal ve modern dans gösterisi beğeniye sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "2. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 1 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Genel Müdürlük projesi olarak 2004'te koreograf Beyhan Murphy'nin, besteci Mercan Dede ile sahneye koyduğu, daha önce Devlet Opera ve Balesi sahneleri ile Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya ve Fransa'da sahnelenen "Güldestan" adlı modern dans gösterisi de Trabzon'daki etkinlikler kapsamında 7 Nisan'da KTÜ AKM Hasan Saka Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

"2. Trabzon Opera ve Bale Günleri", Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun sahneleyeceği bu gösteriyle sona erecek.