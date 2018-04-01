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"2. Trabzon Opera ve Bale Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Karadeniz Rapsodisi" konseriyle sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Trabzon Opera ve Bale Günleri" başladı.

Etkinliğin açılışı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde verdiği Karadeniz Rapsodisi konseriyle yapıldı.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde, orkestra şefi Artun Hoinic yönetiminde Anadolu üvertürünün yanı sıra düzenlemesi Bujor Honic'e ait yöreye özgü 12 eser, tenorlar ve solistler eşliğinde seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan konser bitiminde izleyiciler, orkestrayı ayakta alkışladı.

"Opera ve Bale Günleri" kapsamında iki konser, ücretsiz çocuk müzikali, müzikal ve modern dans gösterileri de 2-3 ve 4 Nisan'da beğeniye sunulacak.

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2. Trabzon Opera ve Bale Günleri DOB Trabzon

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