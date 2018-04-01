Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Trabzon Opera ve Bale Günleri" başladı.
Etkinliğin açılışı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde verdiği Karadeniz Rapsodisi konseriyle yapıldı.
Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde, orkestra şefi Artun Hoinic yönetiminde Anadolu üvertürünün yanı sıra düzenlemesi Bujor Honic'e ait yöreye özgü 12 eser, tenorlar ve solistler eşliğinde seslendirildi.
Büyük beğeni toplayan konser bitiminde izleyiciler, orkestrayı ayakta alkışladı.
"Opera ve Bale Günleri" kapsamında iki konser, ücretsiz çocuk müzikali, müzikal ve modern dans gösterileri de 2-3 ve 4 Nisan'da beğeniye sunulacak.
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor
Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Tatil cennetinde korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum