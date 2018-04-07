Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2. Trabzon Opera ve Bale Günleri", Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun, "Güldestan" adlı gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğin kapanışı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Güldestan" adlı gösterisiyle yapıldı.

Genel Müdürlük projesi olarak 2004'te koreograf Beyhan Murphy'nin, besteci Mercan Dede ile sahneye koyduğu modern dans gösterisi, daha önce Devlet Opera ve Balesi sahneleri ile Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya ve Fransa'da sahnelendi.

Trabzon'daki etkinlikler kapsamında da sanatseverlerle buluşan gösteri, görsel şovları ve koreografisiyle izleyiciden beğeni topladı.