2 Trabzon'da tarihi kule projesi tartışması

Son Güncelleme 43 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:42 |43 dakika önce

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında 'Cephanelik' diye bilinen tarihi kulenin imara açılan çevresinde, yeşil çatı sistemiyle yapılacak proje tartışmalara neden oldu. Projenin ve açılacak restoran ve kafenin sahibi Ahmet Sarı, tarihi yaşatmak amacıyla yürüttükleri projeyi savunarak, "Bu proje kentte bir model olacak. Bu tarihi mekânlar çeşitlenmediği müddetçe, ayakta kalma şansı yok" dedi. Boztepe Mahallesi'nde 2000'li yıllarda başlatılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekânlarından biri olan Cephanelik'in yanında bulunan alanın imara açılması ve burada restoran ile kafenin yer alacağı tesis için inşaatın başlaması tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayan birçok kişi, paylaşımda bulunarak tarihi yapının dokusunun bozulacağını öne sürdü. Tartışma yaratan proje hakkında, iş adamı Ahmet Sarı basın toplantısı düzenledi, ortaya atılan iddialara cevap verdi.

'YAŞANMIŞLIK BİLİNMEDEN TARİH OLMAZ' Projenin ve açılacak restoran ile kafenin sahibi Ahmet Sarı, projeyi görmeden bazı kişilerin hakarete varan eleştirileri ve tepkilerini hak etmediklerini, amaçlarının tarihi korumak ve yaşatmak olduğunu belirtti. Sarı, şöyle konuştu: "Klavye kahramanları eminim internette en ufak araştırma yapmadılar. Buranın nasıl coğrafi yapısı var, burada kimler yaşadı, bu süreçte buranın etkileri nedir, burada yaşayan insanlara ve mahalleye, şehre katkısı nedir; büyük ihtimalle bunların hiçbirinden bihaberdirler. Yaşanmışlık bilinmeden tarih olmaz. 21'inci yüzyılda yaşıyoruz. Uzayda bitki yetiştirilmenin hesabı yapılıyor. 600 metrekare alan çimlenir mi, onun hesabını yapıyoruz. İnsanlara hakaret ediyoruz. Biz haksızlık yapıp burayı sıradan bir yer yapamazdık. Bu sosyal alanda mutlaka etkinlikler olacak, programlar olacak. Onun için çok amaçlı salon ve altında buranın daha bir dokusunu hissettirmek için restoranı buradan çıkardık. Bütün konuşulan, kargaşa çıkarılan bu. 'Rant' diye bahsedilen bu. Projeyle bu alanda o eski fotoğraflarda yer alan karakol binası da yapılacak. Bu proje Trabzon'a model oluşturacak. Proje tamamlandığında beni, ortaklarımı ve dostlarımı hayırla yâd edeceksiniz."

'ÖN YARGILARI BİR KENARA BIRAKALIM' Tarih yaşatılması için insanların bu alanlara gelmesi gerektiğini anlatan Ahmet Sarı şunları söyledi: "Bu tarihi mekânlar yaşatılmadığı, var olmadığı, çeşitlenmediği müddetçe ayakta kalma şansı yok. Durabilseydi 90 yıl önce bunu başarırdı. Tarihi yapının yaşayabilmesi için insanın gelmesi lazım. Bu yazanların hepsinin buraya gelmesi lazım. O yazanların hiçbiri bu tarihe destek vermek için ne bu taşa dokunmuştur ne de başka bir şey yapmıştır. Burada yaptıkları tek şey şu: Burayı en çirkin nereden fotoğraflarım diye bunun uygulamasını yapmak. Lütfen ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Nefsimizle değil mantık ve bilimle yola çıkalım. Bilim tarihtir. Tarih burada bunu söylüyor. Onları incelerseniz ön yargılardan kurtulursunuz. Evet, eleştiri olacaktır. Küfürden uzak, daha samimi bir hale dönüştürülebilir." 'YAPI YEŞİLLE KAPLANACAK' İnşaat aşamasındaki projeyle ilgili bilgiler veren Sarı, beton yapının yeşille kaplanacağı bir sistemi uygulayacaklarını kaydederek şöyle dedi: