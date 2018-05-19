"2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" sona erdi

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen "2'nci Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" sona erdi.
Artvin'in doğal güzelliklerini sinemayla buluşturarak kentin tanıtımını yapmak amacıyla organize edilen festival çerçevesinde Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gala ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, burada yaptığı konuşmada, kent olarak hafta boyunca çok güzel ve anlamlı bir film festivaline ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Etkinlikle Artvin'in doğasını ve kültürünü sinemayla buluşturup, şehrin tanıtımını en iyi şekilde yapmak istediklerini belirten Kocatepe, "Eğer bu ülkede doğa filmleri festivalleri yapılacaksa, bunun en güzel, en doğru yeri Artvin'dir. Artvin doğasıyla, havasıyla, florasıyla, faunasıyla, güzellikleriyle ülkemizde marka haline gelmiş, dünyada merak edilen iller arasında ilk 100'e giren bir kenttir." dedi.
Mehmet Kocatepe, festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "İnşallah bundan sonra Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali'nin 3'üncüsünü, 20'ncisini, 30'uncusunu yaparız. Bu festivali artık 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında yapacağız. Artvin'de uzun metrajlı film çektirmek ve Artvin'i tanıtan bir dizi filmi yaptırmak gibi projelerimiz de var. Bu şehir daha güzel sanat etkinliklerine layık." diye konuştu.
Konuşmanın ardından etkinlik kapsamında "Senin Gözünden Artvin" temasıyla yapılan kısa film yarışmasında dereceye girenler açıklandı.
Jüri üyeliğini İstanbul'dan gelen "Kısa Kafası" adlı sinema ekibinin yaptığı yarışmada, "serbest", "üniversite" ve "lise" kategorilerinde 30 farklı takım yer aldı.
Yarışmada kategorilerinde birinci olan takımlara 5 bin lira ödül verilirken, 2'nci ve 3'üncülük elde edenlere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Ödül töreninin ardından birinci seçilen filmler seyirciyle buluştu.
Kentte 14 Mayıs'ta başlayan etkinlikte hafta boyunca "Özgürlüğe Koşmak", "Not2Bad", "Trail Dog", "Dağların Oğlu", "Tunç Fındık K2 Dağı Tırmanışı" gibi uluslararası film festivallerinde ödül alan doğa filmlerinin gösterimi yapıldı.
Çekimini yaptıkları filmlerle değişik platformlarda ödül alan Bakiye Duran ve Bülent Erkan da söyleşilerle sanatseverlerle buluştu.
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