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2. Uluslararası Antalya Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Antalya'da "Kadın ve Çiçek" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde renkli görüntüler oluştu - Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu Başkanı Bozkurt: - "Turistlerin, kentin güzel enerjisini görüp, merak edip ülkemize gelmeleri için bu festivali düzenledik"

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Antalya Turizm Festivali"ne farklı ülkelerden turistler katıldı.

Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu ile Ukrayna Ailesi Derneği tarafından, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ve Kepez belediyelerinin desteğiyle düzenlenen "Kadın ve Çiçek" temalı festival, Karaalioğlu Parkı'ndan kortejle başladı.

Başlarına, çanta ve ayakkabılarına çiçek takan Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan turistler, kortej geçişi yaptı.

Hadrianus Kapısı'nda fotoğraf çektiren grup, ellerinde Türk ve Ukrayna'nın bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, konser verdi.

Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu Başkanı Hatice Bozkurt, yaptığı konuşmada, Antalya'nın mutlu, kadınların çiçek takabilecek kadar kendini iyi hissettiği bir yer olduğunu dünyaya anlatmak istediklerini söyledi.

Kentin enerjisini dünyaya yaymak istediklerini aktaran Bozkurt, "Turistlerin, kentin güzel enerjisini görüp, merak edip ülkemize gelmeleri için bu festivali düzenledik. Turistlere çağrıda bulunuyoruz, gelin eğlenin mutlu olun." dedi.

Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova ise Türkiye ve Ukrayna'nın kültürel ve ticari iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bölümünün Ukrayna'dan olduğunu anlatan Mykhaylova, "Türkiye büyük talep görüyor. Vatandaşlarımızın tatil yeri olarak Türkiye'yi seçmeleri bizi mutlu ediyor. İkinci evimiz Türkiye oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Küba ve Latin Dans toplulukları gösteri yaptı, Ukraynalı şarkıcılar konser verdi.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda açılan el sanatları sergilerine katılımcılar ilgi gösterdi.

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