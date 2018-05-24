İZMİR (AA) - Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, enstitü bünyesindeki aşı biriminin Türkiye'de aşı ekosisteminin yerleşmesi ve yeni aşıların geliştirilmesi konusunda çalıştığını belirtti.
Ege Üniversitesi (EÜ) ve Aşı Bilimi Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi ve Uluslararası Aşı Derneği (ISV) Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, EÜ Biyomühendislik Bölümü'nde başladı.
Kongrenin açılışında konuşan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Kılıç, 3 yıl önce özel bir kanunla kurulan enstitünün dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından gelen öneri ve tecrübeler neticesinde kurgulandığını aktardı.
TÜSEB'in amacının üniversitelerde veya kamuda yürütülen araştırma geliştirme projelerini desteklemek ve bu amaçla kurulmuş merkezleri insan kaynağı ve mali açıdan desteklemek olduğunu bildiren Kılıç, enstitünün önemli iştigal konularından birinin de aşılar olduğuna işaret etti.
Kılıç, şu ana kadar Türkiye'nin üretimini gerçekleştirdiği insan aşısının bulunmadığını ifade ederek Türkiye'de aşı üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla TÜSEB bünyesinde aşı birimi oluşturulduğunu belirtti. Kılıç, "Bu aşıların ülkemizde yapılabilmesi, yeni aşıların bu portföye eklenmesi ve aşı ekosisteminin ülkemizde yerleşmesi amacıyla aşı birimimizi devreye aldık. En önemlisi de gerek teknoloji transferiyle gerek kendi öz kaynaklarımızla kendi ülkemizdeki hastalıkların dahil edileceği yenilikçi aşıların yapılması." dedi.
Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise yerli aşı geliştirme çalışmalarının önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Hepimizin bildiği gibi yerel hastalıklar var ve bunlar maalesef başka ülkelerde yapılmış aşılarla tamamen karşılanmıyor. Bir de dışa bağımlılık konusu var, sağlıkta dönüşüm politikasıyla beraber Türkiye'de yerli ve milli olma karakterini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Dışa ne kadar hayati konuda bağımsız kalırsak o kadar büyük başarılar elde ederiz ya da bazı şartlarda bize dayatılanları kabul etmeme şansına sahip olabiliriz."
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitenin aşı konusunda yaptığı çalışmaların Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yakından takip edildiğini, bu alanda önemli bir atılım içinde olduklarını kaydetti.
Türkiye ve dünyada yürütülen aşı çalışmaları ile ilgili sunumların yapılacağı kongre ve çalıştay, 26 Mayıs'ta sona erecek.
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