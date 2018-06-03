2. Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali

İkili grup çocuklarda Deniz Özeken ile Sena Aydın, gençler-yetişkinlerde Kerem Güneşli ile Elif Begüm Bacakoğlu ilk sırda yer aldı.

Yarışmada, solo mücadelenin minikler kategorisinde İndia Alkan, çocuklarda Simza Cleo Saraçlı, gençler-yetişkinlerde ise Yasemin Ecem Hepgüler birinci oldu.

Festival kapsamında Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde, minikler, çocuklar ve gençler-yetişkinler olmak üzere üç kategoride dans yarışması yapıldı.

Bodrum Dans Kulübünce Türkiye Dans Sporları Federasyonunun (TDSF) katkıları ile düzenlenen festivale, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın ve Bursa'dan, aralarında yabancı uyruklu sporcuların da olduğu 204 dansçı katıldı.

Üçlü grup çocuklarda Bursa'dan Tolstoy'un Bisikleti Kulübü, gençler-yetişkinlerde ise Bodrum Dans Kulübü birinci oldu.

Bodrum Dans Kulübünün küçük gruplar çocuklar kategorisi ile büyük grup mücadelesinde 3 kategoride de ilk sırada yer aldığı yarışmada, Özel Açı Okulları ekibi küçük grup gençler-yetişkinlerde birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları TDSF Yönetim Kurulu üyeleri İhsan Atalay ve Ali Çakır ile organizasyon yetkililerince verildi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye'de çocuklar için yapılan ilk modern dans festivali olduğunu söyledi.

Festivalin ilk aşamasında dansçılara eğitim verildiğini, ikinci aşamasında dans gösterilerinin sunulduğunu, son aşamasında ise yarışma yapıldığını belirten Özvezneci, "204 sporcu birincilik için mücadele etti. Festivale özellikle Antalya ve Bodrum'da yaşayan yabancı dansçılar da katıldı." dedi.

