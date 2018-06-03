HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

2. Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Organizasyon kapsamında 204 dansçının katıldığı yarışma yapıldı

MUĞLA (AA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Dans Kulübünce Türkiye Dans Sporları Federasyonunun (TDSF) katkıları ile düzenlenen festivale, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın ve Bursa'dan, aralarında yabancı uyruklu sporcuların da olduğu 204 dansçı katıldı.

Festivale katılan dansçılar, dans eğitmenleri Türkiye'den Tuğçe Tuna, Ukrayna'dan Sviatoslav Sherstiuk, Anatoly Wodziansky ve Avusturya'dan Melanie Entleitner eşliğinde dans çalışmaları yapıp çeşitli gösteriler sundu.

Festival kapsamında Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde, minikler, çocuklar ve gençler-yetişkinler olmak üzere üç kategoride dans yarışması yapıldı.

Yarışmada, solo mücadelenin minikler kategorisinde İndia Alkan, çocuklarda Simza Cleo Saraçlı, gençler-yetişkinlerde ise Yasemin Ecem Hepgüler birinci oldu.

İkili grup çocuklarda Deniz Özeken ile Sena Aydın, gençler-yetişkinlerde Kerem Güneşli ile Elif Begüm Bacakoğlu ilk sırda yer aldı.

Üçlü grup çocuklarda Bursa'dan Tolstoy'un Bisikleti Kulübü, gençler-yetişkinlerde ise Bodrum Dans Kulübü birinci oldu.

Bodrum Dans Kulübünün küçük gruplar çocuklar kategorisi ile büyük grup mücadelesinde 3 kategoride de ilk sırada yer aldığı yarışmada, Özel Açı Okulları ekibi küçük grup gençler-yetişkinlerde birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları TDSF Yönetim Kurulu üyeleri İhsan Atalay ve Ali Çakır ile organizasyon yetkililerince verildi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye'de çocuklar için yapılan ilk modern dans festivali olduğunu söyledi.

Festivalin ilk aşamasında dansçılara eğitim verildiğini, ikinci aşamasında dans gösterilerinin sunulduğunu, son aşamasında ise yarışma yapıldığını belirten Özvezneci, "204 sporcu birincilik için mücadele etti. Festivale özellikle Antalya ve Bodrum'da yaşayan yabancı dansçılar da katıldı." dedi.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)
Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yokBakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum dans Muğla Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali yarışma

En Çok Okunan Haberler

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.