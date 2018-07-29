BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 2. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali düzenlendi.

İlçeye bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve Çerkezlerin bir araya geldiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde kurulan stantlarda Çerkezlere özgü kıyafetler, hediyelik eşyalar, Çerkez yemekleri ve tatlıları tanıtıldı.

Adıgey Cumhuriyeti ses sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün ses sanatçısı Barina Abaza festivalde Çerkezce şarkılar söyledi.

Festivale katılan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yaptığı konuşmada, bir Çerkez damadı olduğunu ve bununla övündüğünü söyledi.

Arınç, "Çünkü siyasi hayatımdaki bütün başarılarımın temelinde ve arkasında kıymetli Münevver Hanım var. Münevver Hanım ailecek Demirkapı'dandır. Baba tarafı Çerkez'dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan gurur duyuyorum ki Çerkezler damatlarıyla gurur duyar. Biz çok keyifliyiz. Ben de damat kontenjanından Çerkezlerin bütün toplantılarına, etkinliklerine, sorunlarına koşuyorum." dedi.

Çerkezlerde evliliklerin geç yapıldığını anlatan Arınç, "Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için gençlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Burada bulunan, dünyanın her yerinde İsrail'e, Filistin'e, Suriye'ye varıncaya kadar ve Avrupa'da tanıdığım Çerkez kızları çok güzel, çok kabiliyetli. Erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkeklerimiz erken evlensin. Çocuklarımızı da sayı olarak çok yetiştirelim." şeklinde konuştu.