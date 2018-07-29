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2. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 03:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Çerkezlere özgü kıyafetlerin, yemeklerin ve hediyelik eşyaların sergilendiği festivalde renkli görüntüler oluştu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 2. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali düzenlendi.

İlçeye bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve Çerkezlerin bir araya geldiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde kurulan stantlarda Çerkezlere özgü kıyafetler, hediyelik eşyalar, Çerkez yemekleri ve tatlıları tanıtıldı.

Adıgey Cumhuriyeti ses sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün ses sanatçısı Barina Abaza festivalde Çerkezce şarkılar söyledi.

Festivale katılan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yaptığı konuşmada, bir Çerkez damadı olduğunu ve bununla övündüğünü söyledi.

Arınç, "Çünkü siyasi hayatımdaki bütün başarılarımın temelinde ve arkasında kıymetli Münevver Hanım var. Münevver Hanım ailecek Demirkapı'dandır. Baba tarafı Çerkez'dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan gurur duyuyorum ki Çerkezler damatlarıyla gurur duyar. Biz çok keyifliyiz. Ben de damat kontenjanından Çerkezlerin bütün toplantılarına, etkinliklerine, sorunlarına koşuyorum." dedi.

Çerkezlerde evliliklerin geç yapıldığını anlatan Arınç, "Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için gençlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Burada bulunan, dünyanın her yerinde İsrail'e, Filistin'e, Suriye'ye varıncaya kadar ve Avrupa'da tanıdığım Çerkez kızları çok güzel, çok kabiliyetli. Erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkeklerimiz erken evlensin. Çocuklarımızı da sayı olarak çok yetiştirelim." şeklinde konuştu.

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir de derneğin 2015 yılında Çerkez kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Aydemir, "Festivale bu sene çok daha kapsamlı ve büyük bir ekip getirdik. Festivale, Almanya'dan, Amerika'dan yoğun bir katılım var. Bugün Çerkez kültürünün tüm öğeleri burada olacak. Stantlarımızda yemeklerin tüm çeşitleri, kıyafetlerimiz, hediyelik eşyalarımız, oyunlarımız ve danslarımızla Kafkas kültürünü tamamıyla yaşayacağız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Adıgey Cumhuriyeti'nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu gösteri sergiledi.

Festivale, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bazı AK Parti Balıkesir milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden Çerkez derneklerinin yöneticileri ile davetliler katıldı.

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