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2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 02:16 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Murat Dalkılıç konser verdi

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Pamukkale Spor Oyunları, Murat Dalkılıç'ın beyaz travertenlerin yanında verdiği konserle sona erdi.

Cuma günü başlayan 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunlarının pazar günkü etabında, 2. Uluslararası Pamukkale Yarı Maratonu ile Pamukkale Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Pamukkale Natural Park'ta ok atışı gösterisi ve Pamukkale bisiklet turunun düzenlendiği son günde yelken kanat ve balon gösterileri yapıldı.

Dalkılıç, 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunlarının finalinde Pamukkale Natural Park'ta söylediği şarkılarla misafirlere müzik ziyafeti sundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, etkinlikte Dalkılıç'a çiçek verdi, konsere katılan misafirlere teşekkür etti.

Gürlesin, Pamukkale Spor Oyunlarının finalini Pamukkale travertenlerinin önünde konserle taçlandırdıklarını belirterek, bu etkinliklerin sporun yanı sıra turizm açısından da önemli olduğunu, UNESCO dünya mirası listesindeki Pamukkale'nin tanıtımına büyük katkısının olacağını inandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
maraton spor turizm

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