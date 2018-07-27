2. Uluslararası Vaizler ve Hatipler Sempozyumu başladı

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası Vaizler ve Hatipler Sempozyumu İstanbul'da başladı.

Bir otelde düzenlenen sempozyuma 50 ülkeden yaklaşık 400 alimin katılıyor.

Sempozyumun ilk gününde açılış konuşmalarının ardından çalıştaylar gerçekleştirildi.

Sempozyumda ayrıca, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in öncülüğünde, Müslümanların Mescid-i Aksa konusunda proje geliştirmeleri amacıyla kurulan Uluslararası Minber-i Aksa Derneği'nin tanıtımı ve açılışı da gerçekleştirilecek.

Sempozyumun yarınki bölümünde Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Minber-i Aksa Özel Ödülü verilecek.

