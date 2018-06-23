2. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yeşilay tarafından alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda düşünmelerini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.
Yarışmaya ABD, Brezilya, Meksika, Endonezya, Rusya, Çin, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 63 ülkeden 379 katılımcı, 836 karikatürle başvurdu. Sanatçıların; uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da değinmeleri hedeflendi.
Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden ve bu mücadeleyi ulusal düzeyde sınırlı tutmayıp uluslararası mecraya taşıyan bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.
Bu mücadeleyi karikatürle buluşturma fikrinin geçen yıl ortaya çıktığını aktaran Çelikcan, "Bu projede iki temel riski göz önüne aldık. Biri bağımlılık gibi çok ciddi bir sorunu, karikatür gibi mizahın evrensel dilini kullanan bir anlatım aracıyla buluşturmak bazı sorunlara neden olabilirdi. Fakat gördük ki ilk yarışmaya katılan eserler aslında Yeşilay'ın yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarındaki farkındalığı artırabilecek çok güçlü potansiyele sahip. İkinci risk ise uluslararası düzeyde ilki yapılan bir karikatür yarışmasına dünyanın değişik ülkelerindeki karikatür sanatçılarının ne kadar ilgi göstereceği, katılıp katılmayacağıydı." diye konuştu.
Çelikcan, ilk yarışmaya çok sayıda ülkeden karikatüristin çalışmalarıyla katıldığını ve bu riskleri bertaraf ettiklerini vurgulayarak, uluslararası karikatür yarışmasının kapsamını daha da genişleterek katılımı artırma kararlığında olduklarını söyledi.
Yeşilay'ın yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarına karikatürlerin büyük katkısı olduğuna işaret eden Çelikcan, şunları aktardı:
"Karikatürün evrensel mizah dili, görsel dili bağımlılıkla ilgili mesajlarımızın toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına ve farkındalık düzeyinin artırılmasına çok önemli katkıda bulunuyor. Mizahın güçlü ve etkileyici dili bu farkındalık düzeyinin artırılması konusunda bize çok büyük katkı sağlıyor. Yarışmaya katılan karikatürleri yıl boyunca sergilerde, etkinliklerde ve dergi kapaklarında çok etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın diğer yarışmalardan farkı, yarışmaya katılan eserlerin hemen hemen tamamının yıl boyunca toplumla buluşturulmasıdır."
- "Hiçbir bağımlılığı diğerine tercih etmiyoruz"
Yeşilay Başkanvekili Dr. Mehmet Dinç ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak yaklaşık bir asırdır bağımlılığa karşı devam eden bir bağımsızlık mücadelesi verdiklerini vurguladı.
Bu mücadeleyi gerçekleştirirken üç şeye önem verdiklerine dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:
"Bunlardan biri bağımlılığı bir bütün olarak ele alıp hiçbir bağımlılığı diğerine tercih etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir bağımlılığın başlaması, diğer bir bağımlılığın devam etmesine, artmasına çok ciddi anlamda etki ediyor. Dolayısıyla çalışmalarımızda hepsiyle birden önleme ve farkındalık yaratma anlamında mücadele ediyoruz. İkinci olarak Yeşilay Cemiyeti, yüz yıllık birikimiyle artık yerel çalışmalar yapmak ötesinde bir vazifeye sahip. Dolayısıyla çalışmalarımızı kurgularken ülkemiz için faydalı olmasını istediğimiz kadar dünya çapında da özellikle 41 ülkede yer alan Yeşilaylarımız başta olmak üzere bütün insanlık için faydalı olacak çalışmalar yapmaya hassasiyet gösteriyoruz."
Yarışmada birincilik kazanan Sırbistanlı Borislav Stankoviç'e para ödülü ve plaket takdim edildi.
Türkiye'den ise Azimet Ahmet ve Kürşat Zaman, Polonya'dan Grzegorz Szumuwski, Endonezya'dan Jitet Kustova, Kolombiya'dan Elena Ospina ise eserleri başarılı bulunan beş kişilik gruba ise ödülleri verildi.
Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından ödül alan eserlerin incelenmesiyle sona erdi.
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