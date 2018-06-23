2. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yeşilay tarafından alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda düşünmelerini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaya ABD, Brezilya, Meksika, Endonezya, Rusya, Çin, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 63 ülkeden 379 katılımcı, 836 karikatürle başvurdu. Sanatçıların; uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da değinmeleri hedeflendi.

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden ve bu mücadeleyi ulusal düzeyde sınırlı tutmayıp uluslararası mecraya taşıyan bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Bu mücadeleyi karikatürle buluşturma fikrinin geçen yıl ortaya çıktığını aktaran Çelikcan, "Bu projede iki temel riski göz önüne aldık. Biri bağımlılık gibi çok ciddi bir sorunu, karikatür gibi mizahın evrensel dilini kullanan bir anlatım aracıyla buluşturmak bazı sorunlara neden olabilirdi. Fakat gördük ki ilk yarışmaya katılan eserler aslında Yeşilay'ın yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarındaki farkındalığı artırabilecek çok güçlü potansiyele sahip. İkinci risk ise uluslararası düzeyde ilki yapılan bir karikatür yarışmasına dünyanın değişik ülkelerindeki karikatür sanatçılarının ne kadar ilgi göstereceği, katılıp katılmayacağıydı." diye konuştu.