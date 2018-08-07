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2 yaşındaki tay 160 bin liraya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 54 safkan Arap tayı, ihale usulüyle satışa sunuldu.

2 yaşındaki tay 160 bin liraya satıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 54 safkan Arap tayı, ihale usulüyle satışa sunuldu. 'Ceceli' adlı 2 yaşındaki yarış tayı, 160 bin liradan alıcı buldu.
Karacabey Harası'nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, 'Ceceli' adlı tay 160 bin liradan Anka Girişim tarafından satın alındı. İhalede, ayrıca 150'şer bin liradan 'Takiefe' adlı tay Süleyman Kılınç'a, 'Karahaydut' adlı tay da Ercüment Atlı'ya satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 milyon 207 bin lira gelir elde etti. 54 tayın bulunduğu ihalede, 1 tay satıştan çekilirken 3 taya ise alıcı çıkmadı.

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2 yaşındaki tay 160 bin liraya satıldı2 yaşındaki tay 160 bin liraya satıldı

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