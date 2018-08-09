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2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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