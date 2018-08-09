2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

