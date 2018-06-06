2 yıl önceki felaket yangın hafıza noktasında anlatıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2016 yılında Adrasan- Olympos ve Erentepe Mahallesi bölgesinde 20 bin dönümün kül olduğu orman yangını ile söndürme ve rehabilitasyon çalışmalarının anlatıldığı; fotoğraf ve metinlerden oluşan yangın hafıza noktası oluşturuldu. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2016 yılı haziran ayında Adrasan- Olmypos ve Erentepe Mahallesi'nde meydana gelen orman yangının çıkışından söndürülmesine kadar olan aşamada ve yangın sonrası yanan alanın rehabilite edilip yeniden eski görünümüne kavuşması için yapılan çalışmaları içeren fotoğrafların sergilendiği yangın hafıza noktası oluşturuldu. Olmypos- Adrasan karayolu üzerinde, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda oluşturulan yangın hafıza noktasında Adrasan Seylemit mevkiinden başlayıp, Olympos'a kadar uzanan yangının genişlemesine ve yangın sonrası meydana gelen tahribatı anlatan fotoğraflarla yangın sonrası alanın yeni ve eski fotoğrafları yer aldı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Yangınların yüzde 92'si insan kaynaklı olması hasebiyle insanlarda orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, insanların felaketin izlerinin çıkmaması için böyle bir birim oluşturduk. İnsanlar bu birimi gezerek yangının nasıl felaket olduğunu, yangından sonra da Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmeleri açısında böyle bir tesisi hizmete soktuk" dedi. Yangın hafıza noktasında yangının nasıl bir felaket olduğu ve yangını söndürme çalışmalarını anlatan fotoğraflar ve metinlerin de bulunduğunu kaydeden Faik Yılmaz, ayrıca yangının insanlara ve hayvanlara nasıl zarar verdiğinin yanında zarar gören alanların nasıl eski haline getirildiğinin vurgulandığına işaret etti. 20 BİN DÖNÜM YANMIŞTI 2016 yılı haziran ayında Adrasan- Olmypos ve Erentepe Mahallesi'nde toplam 20 bin dönüm alanın yandığını, Orman Teşkilatı olarak 20 bin dönüm alanın hem temizlediğini, işlendiğini hem de ağaçlandırıldığını kaydetti.



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