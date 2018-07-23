HABER

2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan balıkçı Murat Temel (29), 2 yılda biriktirdiği 5 bin dolarını, Çorum'da yaşayan memur Mahmut Selçok'a (32) sattığı otomobilde unuttu. Evde bulamadığı parasını aracın arka koltuğunun altına sakladığını hatırlayan Temel, durumu Selçok'a anlattı.

2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ANKARA'da yaşayan balıkçı Murat Temel (29), 2 yılda biriktirdiği 5 bin dolarını, Çorum'da yaşayan memur Mahmut Selçok'a (32) sattığı otomobilde unuttu. Evde bulamadığı parasını aracın arka koltuğunun altına sakladığını hatırlayan Temel, durumu Selçok'a anlattı. Murat Temel, satıştan 15 gün sonra Çorum'a gelip parasını teslim aldı.
Çorum'da Tarım Kredi Kooperatifi'nde memur Mahmut Selçok, otomobil almaya karar verdi. İnternetten araştırma yapan Selçok, Ankara'da oturan Murat Temel'in ikinci el otomobilini satışa çıkardığını gördü. 15 gün önce ağabeyi ile Çorum'dan Ankara'ya giden Mahmut Selçok, Temel'den otomobili satın aldı.
Satış işlemlerinin ardından Murat Temel evinde eşiyle otururken, 2 yıldır biriktirip sakladığı 5 bin dolar aklına geldi. Temel ve eşi, evde parayı aradı ancak bulamadı. Günlerce düşünen Murat Temel, parayı, sattığı otomobilin arka koltuğunun altına sakladığını hatırladı. Hemen telefona sarılan Temel, otomobili sattığı Mahmut Selçok'u arayıp durumu anlattı. Temel'in tarif ettiği yerde arama yapan Selçok parayı buldu. Murat Temel, bir yakınıyla dün Çorum'a gelerek, otomobilde unuttuğu parasını Mahmut Selçok'tan aldı.
Büyük bir özveriyle biriktirdiği parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Murat Temel, "5 bin doları binbir zorlukla biriktirmiştim. Parayı daha önce köydeki evimizde saklıyordum. Aklıma gelince eşimle aramaya başladık. Bulamayınca oturup günlerce düşündük. Sonra sattığım otomobilin arka koltuğuna sakladığımı hatırladım. Hemen Mahmut Selçok'u arayıp, durumu anlattım. Sonra da Çorum'a gelip, paramızı aldık. Sağ olsunlar paramı eksiksiz bana teslim ettiler" dedi.
Mahmut Selçok ise ilk defa böyle ilginç bir olay yaşadığını söyleyerek, "İnsanların dişinden tırnağından artırarak yaptığı bir birikim. Miktarını sorup teyitleştikten sonra onları Çorum'a davet ettim. Bize düşen, kendilerine parayı teslim etmekti. Öyle de yaptık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek
- Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 33 dereceyi gördü- Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 33 dereceyi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.