İSTANBUL (AA) - Caz ana başlığı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğinin bir arada yer alacağı "2. Zorlu PSM Caz Festivali" başladı.

Festivalin açılışında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser veren keman virtüözü Ara Malikian, sahnede yaptığı konuşmada, İstanbul'da konser vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan Malikian, müzik hayatında dedesine ait olan kemanı kullandığını söyledi. Malikian, dedesinin kemanıyla gittiği İtalya ve Almanya'da yaşadıklarını dinleyicilere aktardı.

Gittiği ülkelerde kendisine dedesinden kalan kemanın isminin sorulduğunu dile getiren Malikian, kemanı için İtalyanca bir isim uydurduğunu ve daha sonra da bu isim üzerinden çok sayıda hikayenin ortaya çıktığını esprili bir dille anlattı.

Malikian, Şanlıurfa kökenli olduğuna değinerek, "Dedem Urfa'da doğdu. Daha sonra Lübnan'a göç etti ve hayatına orada devam etti. Ben de Lübnan'da doğdum. Dedem çok konuşmazdı, çok ciddi bir insandı. Ciddi tavrına rağmen herkes onu dans eden biri olarak tanıyordu." dedi.