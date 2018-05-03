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"2. Zorlu PSM Caz Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü birçok sanatçının sahne alacağı festivalin açılışı, keman virtüözü Ara Malikian, Rosemary ve Garlic, Tender ile Luke Howard'ın konserleriyle gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Caz ana başlığı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğinin bir arada yer alacağı "2. Zorlu PSM Caz Festivali" başladı.

Festivalin açılışında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser veren keman virtüözü Ara Malikian, sahnede yaptığı konuşmada, İstanbul'da konser vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan Malikian, müzik hayatında dedesine ait olan kemanı kullandığını söyledi. Malikian, dedesinin kemanıyla gittiği İtalya ve Almanya'da yaşadıklarını dinleyicilere aktardı.

Gittiği ülkelerde kendisine dedesinden kalan kemanın isminin sorulduğunu dile getiren Malikian, kemanı için İtalyanca bir isim uydurduğunu ve daha sonra da bu isim üzerinden çok sayıda hikayenin ortaya çıktığını esprili bir dille anlattı.

Malikian, Şanlıurfa kökenli olduğuna değinerek, "Dedem Urfa'da doğdu. Daha sonra Lübnan'a göç etti ve hayatına orada devam etti. Ben de Lübnan'da doğdum. Dedem çok konuşmazdı, çok ciddi bir insandı. Ciddi tavrına rağmen herkes onu dans eden biri olarak tanıyordu." dedi.

Jimi Hendrix'in "Voodoo Child" adlı parçası ile başlayan konserde Malikian, aralarında "Bourj Hammoud", "El Vals de Kairo" ve "Aria de Bach"in bulunduğu birçok eseri kemanı eşliğinde seslendirdi.

Festivalin açılışında ayrıca Hollanda çıkışlı folk/dream pop grubu Rosemary ve Garlic, Tender ile Avustralyalı besteci ve piyanist Luke Howard sahne aldı.

Bosnalı sanatçı Dino Merlin'in de hayranlarıyla bir araya geleceği festival, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

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2. Zorlu PSM Caz Festivali Ara Malikian

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