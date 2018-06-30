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20 BİN 43 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ, 321 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da polisin peş peşe yaptığı Kurt Kapanı ve Yeditepe Huzur uygulamalarında 6 saat içinde 20 bin 43 kişi kontrolden geçirildi.

Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'da polisin peş peşe yaptığı Kurt Kapanı ve Yeditepe Huzur uygulamalarında 6 saat içinde 20 bin 43 kişi kontrolden geçirildi. 4 bin 560 polisin katıldığı uygulamalar sırasında haklarında yakalama kararı bulunan 48 kişi gözaltına alındı, 3'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sırasında 321 bin 347 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da toplamda 4 bin 560 polisin 380 noktada görev yaptığı operasyonların ilki 28 Haziran 2018 günü Kurt Kapanı 19 ismiyle 14.00-16.00 saatleri arasında, diğeri ise 29 Haziran 2018 tarihinde 20.00-24.00 saatleri arasında Yeditepe Huzur Uygulaması adıyla yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla yapılan çalışmada 20 bin 43 kişi kontrolden geçirildi. Bu kişilerden haklarında yakalama kararı bulunan 48 kişi gözaltına alındı. Polisin çalışmaları sırasında 3'ü kuru sıkı, 6 ruhsatsız tabanca yakalandığı belirtildi. Umuma açık işyerleri ile Trafikte yapılan uygulamalar sırasında polisin 321 bin 347 lira ceza kestiği öğrenildi.

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