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20 bin mozaik taşı ile Türk bayrağını yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde, yaklaşık 5 bin çocuk tarafından mozaik taşlardan oluşan Türk bayrağı yapıldı.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde, yaklaşık 5 bin çocuk tarafından mozaik taşlardan oluşan Türk bayrağı yapıldı. Türkiye'nin mozaik taşlardan oluşan en büyük Türk bayrağının yapımına cumartesi günü başlandı. İzmit Uluslararası Fuar Alanı'nda yer alan Cam Boncuk Atölyesi'ndeki çalışmaya, çocuklar ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. 20 bin mozaikten oluşan Türk bayrağı 3 günde yaklaşık 5 bin çocuk tarafından tamamlandı. Çalışma kapsamında mozaik taşlar yerleştirildi. Mozaik taşları büyük bir titizlikle yerleştiren çocukların Türk bayrağına olan sevgileri gözlerinden okundu. 3 metre 60 santim ve 2 metre 40 santim ebatlarındaki bayrağa son taşlar ise bugün çocuklarla birlikte, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yerleştirdi. Tamamlanan bayrak daha sonra fuar alanına gelenlerce ziyaret edildi.

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