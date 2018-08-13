20 bine yakın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 20 bine yaklaştı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı, başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılmaya başlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 13'üncü günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 19 bin 769 olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.
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