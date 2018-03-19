20. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği genel kurulu yapıldı

20. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’nin 2017 yılı 47. olağan seçimli genel kurulunda, mevcut Başkan Mehmet Baybağan oy birliği ile yeniden göreve getirildi.

Afyonkarahisar’da yapılan genel kurula, birliğe bağlı 47 Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden 120 delegenin yanı sıra Konya Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, oda başkanları katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Konya Kooperatif delegesi Arif Yeşildaş yaptı.

2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili genel kurulda bir konuşma yapan 20. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Baybağan, en uygun faizli kredinin esnaf ve sanatkarlara verildiğini belirterek “Esnaf ve Sanatkarların Kooperatiflerimiz kefaletiyle Halk Bankasından kullandıkları kredilerin faizi şu anda yıllık yüzde 5 olarak uygulanıyor. Vadesi bir yıla kadar olanlara ise yıllık yüzde 4 faiz uygulanıyor. Kooperatif ortaklarımızın eline daha fazla para geçmesini sağlamak amacı ile de kesintilerin asgari seviyeye indirildi” dedi.

Seçimli Genel Kurulda 20. Bölge Birliğinin 2017 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider hesapları ve 2018, 2019 ve 2020 yılları tahmini bütçeleri oy birliği ile kabul edildi.

Birliğe bağlı 47 kooperatife ait 120 delegenin yer aldığı ve tek liste ile gidilen seçimlerde, Birlik Başkanı Mehmet Baybağan açık oylama ve oy birliği ile güven tazeledi.