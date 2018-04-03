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20 DOLAR HAFTALIĞINI ALMAK İÇİN İŞ ARKADAŞLARINI ÖLDÜRMÜŞLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Sarayburnu'nda bir hafta önce Afgan uyruklu Nurzaman Talas'ı 20 dolar haftalığını almak için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Afgan uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Sarayburnu'nda bir hafta önce Afgan uyruklu Nurzaman Talas'ı 20 dolar haftalığını almak için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Afgan uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kağıt toplayıcısı olarak çalıştıkları ve aynı depoda kaldıkları öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Fatih, Aksaray Mahallesi, Sarayburnu mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda Nurzaman Talas (30) ile kardeşi Ferit Talas bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Nurzaman Talas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ferit Talas ağır yaralanmıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki kardeşin, kağıt toplayıcısı olarak bir kağıt deposu için çalıştıkları ve haftalık 20 dolar ücret aldıkları tespit edildi.

20 DOLAR İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Olay günü haftalıklarını alan iki kardeşin gezmek için Sarayburnu'na geldikleri, bu sırada kendilerini takip eden iş arkadaşlarının saldırısına uğradığı belirlendi. Polis şüphelilerin kaldığı Güngören'deki kağıt deposuna yaptığı baskında Afganistan uyruklu Bilal A. (23), Ali Ş. (22) Zabet İ. (20) ve Sahir S. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin haftalık aldıklarını bildikleri arkadaşlarını takip ederek parayı almaya çalıştıkları, onların direnmesi üzerine bıçaklama olayının meydana geldiği öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Bilal A.(23), Ali Ş.(22) Zabet İ.(20) ve Sahir S.(24) tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin kaçma görüntüsü

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Şüphelilerin adliyeye sevki

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