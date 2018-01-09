HABER

20 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda rütbeli asker gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 19:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Son dakika haberine göre Siirt merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 31 asker gözaltına alındı.

20 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda rütbeli asker gözaltında

Siirt'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Siirt gözaltı asker FETÖ

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Okuyucu Yorumları 26 yorum
HOCA EFENDİNİZİN SALYASINI SÜMÜĞÜNÜ YEDİĞİNİZ ZAMANLARDA BU PİSLİKLERİ BİLEREK İSTEYEREK YERLEŞTİRDİNİZ BU KURUMLARA.. BİRLİKTE YAPTIĞINIZ PİSLİKLERİ TEMİZLEYİN BAKALIM ŞİMDİ ...
ahdevefa bu fetö isminle vefamı gösteriyorsun. sende sıranı bekle sıra sanada gelecek o saklandığın iminden senide alacağız tabi kaçmadıysan.
hepsini alın.. torpille yeni asker alın sizin cemaate üye olanları..
Kimse kendini kandırmasın.Fetö adı altında aykırı düşünen herkes ayıklanıyor.
AL AL AL TOPLA TOPLA TOPLA.....
Bunlara destek olan,altında bahane arayan,üstü kapalı başka yerlere mesaj gönderip Devleti zayıflatma çabasına girenler kahpedir.
sıra damada ne zaman gelecek.
@ahmetozgur2011 ya bilal.... vede kızı...
Feto itini bahane ederek şimdi cumhuriyetçilere saldırıyor yobaz akpkk..fetocuları onalr yerleştirdi bilip topladılar şimdi yapılanlar içerde tc askeri bırakmamak adına..
@cem3506 cumhuriyetçi general ve subaylarımız zaten olağan gelişmeleri mennuniyetle karşılıyorlardır! onlar konuların sizden bizden daha ayrıntılı biliyorlar...
tamam bunları siz yerleştirdiniz biliyorsunuz yerlerini topluyorsunuz bu operasyon degil hadi pkk ya operasyon yapın da toplayın ozaman alkışlayalım sizi
yerine kefenliler takımını yerleştire4ceklerdir
İnlere girilmeye başlandı.
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK DİN VE DEVLET İŞLERİNİ BOŞUNA AYIRMADI BİRBİRİNDEN. DİNİ GETİRİP HERŞEYİN İÇİNE SOKARSANIZ SONUÇ BU OLUR.
@oshmahn he dingiltere, fransa, italya..vs akılsız geri zekalılar bize en iyi devlet sistemi kurulmasına müsade ettiler :=) tamam cumhuriyete bir şey diyen yok dinde, kültürde, gelenekte ve hatta genetik kodlarımızda olan bir şekil bu!!. lakin çok başlılık onlarca yıllık diktatör tek başlılık, izinsiz zam bile yapamamak...vs herşey on numara bu laiklikte öyle he mi? deli fişek bir milleti dizginleyip yeni ezberlere mahkum etmek seçim hakkını elinden alıp dinsel ırksal kültürel baskı yapmak çok güzel, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetim şekli dünyanın yarısında bu var ama din oldumu amanın
Kaç yıl daha sürecek acaba
Usandık bıktık gına geldi..Yatıyoruz fetoyla kalkıyoruz fetoyla.
ohali uzattilar ya bedavaya calisiyoruz imaji veriyorlar. bylock culari neden saldiniz madem?
fetöyle alakasız olanlar için acik aklanmalırı dileklerimle. lakin fetönün iti abd nin iti unutmayın! dipnot; abdullah öcalanla fetö arasında önemli bir bağlantıdır: her ikiside bu ülkede kendi zamanlarında kominizmle savaş derneği kurucusu mağlum. bu dernekler CIA tarafından kominizm tehlikesi tarafından kurduruldu. CIA açtığı dükkanlara kendi istediği dükkan sahipleri getirecek kadar akıllıdır heralde. yeri geldiğinde ypg hsp pkk fetöcülerin nasıl kardeş gibi yardımlaştıklarına bir anlam veremediysenizde çok ayıp. ha bu ise hikayenin gerisini siz tamamlarsınız...
Birazda polislerden alsalar hala polislerin çoğu fetocu
Feto bahane khk ile yönetiyor lar akp li çıkmaması tesadüf
hocanızın boklu donlarını ,kokar çoraplarını parfüm niyetine kokup toplantı yaparkene,bugünleri düşünüp öyle yapıcaktınız yurtta sulh konseylerinizi.
Orduyu bitirdiniz feto feto diye diye pkk nin elindeki mitcilerin videosunu izlediniz mi rezalet
SİYASİ ayağa sıra ne zaman gelecek ? Artık SİYASİ AYAĞIN Ortaya çıkmasını bekliyoruz
kurunun yanında yaşda yanıyor malesef
Operasyonlarda şimdi ve önce içerde olan dahil hepsinin hangi sivil kaynaktan geldiğini hükümet açıklamalı, kime kopya verildi nasıl kanca atıldı... hepsi hepsi açıklanmalı, FETÖ yü kim yanında besledi kim atama yaptı....İmamhatip mezunu kaç kişi çıkacak mutlaka açıklanmalı, beyinler nerede yıkanmış nereden itibaren terörist kimliği oluşmuş merak etmek lazım...
Diğer Haberler
Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.