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20 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün akşam kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açarak 20 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki C.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

ANKARA'da dün akşam kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açarak 20 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki C.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahlı saldırganın olay sonrası kaçışı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi'ne gelen 17 yaşındaki C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar etrafa kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 20 kişi yaralandı. Saldırgan silahlı saldırı sonrası elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SARDIGANIN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINDA
17 yaşındaki C.B. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırgan polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada C.B.'nin kaçış anları ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Saldırı anınında olduğu silahlı saldırganın kaçış anı güvenlik kamerası

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER:
Olay yeri
Polis ve sağlık ekiplerinin çalışması

Haber:Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)

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