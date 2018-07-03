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20 milyonluk tesis açılınca buz sporuna talepte patlama oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 20 milyon TL'ye mal olan Karadeniz'in ilk buz sporları salonunun, faaliyete geçmesiyle birlikte kente buz sporlarına ilgi arttı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 20 milyon TL'ye mal olan Karadeniz'in ilk buz sporları salonunun, faaliyete geçmesiyle birlikte kente buz sporlarına ilgi arttı. Tesisin açıldığı ilk hafta, 150 çocuk buz pateni eğitimi almak için başvuru yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da yapılan Karadeniz'in ilk buz sporları salonu, 1 ay önce hizmet vermeye başladı. 4 bin metrekare alana kurulan tesiste, ilk hafta 150 çocuk eğitim almak için başvuru yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, buz pateni ile ilgili her gün artan bir talep olduğunu belirterek, "Esneklik, koordinasyon gibi bir çok beceriyi içinde bulunduran buz pateni sporu özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza çok faydalı bir spor. Tesis hizmet vermeyi başladığı ilk hafta 150 çocuk eğitim almayı başladı. Yaz spor okulları kapsamında da taleplerimizi aldık. Özellikle bu sayının artarak günlük yaklaşık 800 ile bin çocuğumuzun buradan faydalanmasını bekliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Maliyeti 20 milyon TL'nin üzerinde olan bu tesiste sadece Samsun'a değil tüm Karadeniz bölgesine hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Buz Pateni İl Temsilcisi Davut Numanoğlu, Samsun'da buz sporlarının alt yapısını oluşturacak çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm yaş gurubundaki çocuklarımıza buz pateni ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı. Avrupa'da bile benzerine zor rastlanır salonumuzun Samsun'da faaliyete geçmesi, bizim çok mutlu etti ve heyecan yarattı. Beden eğitimi öğretmenlerimizle irtibat halindeyiz. Sporun alt yapısı okullarımız. Eğitim kurumlarımızdaki yavrularımızı bu tesislerle buluşturursak, inanıyorum ki ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı sporcular bu tesislerden çıkacak. Hem öğrencilerin, hem velilerin, çok kısa zaman içerisinde çok yoğun bir ilgisi oldu. Bu ilgi de bizi çok sevindiriyor" diye konuştu.

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