20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin, Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgi verdi.

Festivalin açılışının, Dünya Tiyatrolar Günü'nde gerçekleştirildiğini belirten Yayman, "Sanatı önemsiyoruz. Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Cumhuriyetimizin temeli milli kültürdür'. Anadolumuzun bir açık hava müzesi olduğunu düşündüğümüzde, Adanamızın, bu açık hava müzesinin en önemli destinasyonlarından birisi olduğunu düşündüğümüzde, bizim daha çok çalışmamız lazım. Türkiye'de 20 yıldır devam eden bir kültür-sanat organizasyonu ne kadar az değil mi? O anlamda biz bu 20'ncisi yapılan tiyatro festivalinin, Adanamızın marka değeri olması bakımından çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Adana çok farklı haberlerle anıldığını dile getiren Yayman, "Ama en çok, tiyatro bileti için kuyrukların olduğu ve çadırda insanların tiyatro bileti aradığı bir şehir olarak anılıyor. Bununla iftihar ediyoruz." dedi.