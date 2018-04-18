20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında, İstanbul Şehir Tiyatrosu "Sızı" adlı oyununu sahneledi.

Salih Eflioğlu'nun yazdığı, Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği oyun, Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Başlıca rolleri Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın'ın paylaştığı 120 dakikalık oyun, iki perdeden oluşuyor.

Oyunda, 1913'te Anadolu'da dış güçlerin oluşturmaya çalıştığı bir kaosun eşiğinde bulunulması, yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halkın kışkırtılması, bir grup Ermeni ailesinin de bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalması anlatılıyor. Yıl 1941'e geldiğinde ise onların daha büyük bir çıkmaza sürüklenmesi, yaklaşan savaş ve Anadolu özlemi ele alınıyor.

Eser, sanatseverlerin beğenisini topladı.