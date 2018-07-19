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20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL sona erdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kaldırıldı.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL sona erdi!

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması kaldırıldı.

7 KEZ UZATILMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL 7. kez uzatılmıştı.

İŞTE İKİ YILLIK OHAL'İN BİLANÇOSU

34 kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kamudan 127 bin kişi ihraç edildi. Bin 431 dernek kapatıldı. Yüzlerce kanunda değişiklik yapıldı. 2 yıllık olağanüstü halk uygulamasının bilançosu bu.

KHK'lar ile en köklü değişiklik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşandı. Harp akademeleri ve askeri liseler kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

OHAL kapsamında, gözaltı süresi ilk olarak 30 güne çıkarıldı. Bundan 6 ay sonra ise, bu süre 7 güne düşürüldü. Terör bağlantısı olan belediyelere kayyum atanmasının yolu açıldı. O yetkiyle 94 belediyeye kayyum atandı. Denetimli serbestlik süresi bir yıldan 2 yıla çıkartıldı. On binlerce hükümlünün erken tahliyesinin önü açıldı.

OHAL süresince, kapatılan kurum ve vakıfların mallarınını hazineye devrinin önü açıldı. TMSF'ye de terörle ilişkisi tespit edilen şirketlere kayyum atama yetkisi tanındı.

Darbe girişimine karşı mücadele eden, terör olaylarının etkisiz kılınmasına destek olan sivillere yargı muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete'den yapılan "dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlarının, vatandaşlıktan çıkarılabilmesinin yolu açıldı.

KHK'lar ile günlük hayatı ilgilendiren önemli düzenlemeler de yapıldı. Taşeron işçilerin kadroya alınmasının önü açıldı. Yolcu ve eşya taşımacılığında yılın belli dönemlerinde kış lastiği zorunlu hale getirildi. Evlilik programları kaldırıldı. Terör tutuklularına tek tip kıyafet uygalamasının da önü açıldı. Ancak düzenleme hayata geçirilmedi. Günübirlik kiralanan evlere anında kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu da getirildi.

İhraç kararnameleri dahil olmak üzere tüm KHK'lar, Meclis'te de görüşülerek kanunlaştırıldı. Bu nedenle OHAL'in sona ermesi, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile hayata geçirilen düzenlemeleri geçersiz kılmayacak.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal (OHAL), bir ülkede doğal afet, salgın hastalık, kamu ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır derecede ekonomik kriz oluşması durumlarında bu sorunların acil şekilde düzeltilmesine yönelik ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlardır.

OHAL ilan edildikten sonra ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesine sebep olan sorunun hızlı bir şekilde çözümüne yönelik her türlü çalışmalar sürdürülür.

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